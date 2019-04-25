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Германия и Франция осудили упрощение Россией выдачи паспортов жителям Донбасса

Власти Германии и Франции осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, заявив, что оно противоречит минским договоренностям. Об этом говорится в сообщении немецкого министерства иностранных дел в Twitter. В нем подчеркивается, что Германия и Франция считают ДНР и ЛНР частью Украины.

«Решение России противоречит духу и целям минских соглашений. Это является противоположностью срочно необходимого сейчас вклада в деэскалацию», – говорится в совместном заявлении Франции и Германии.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Путин объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «лишены каких бы то ни было гражданских прав», Россия не может.

МИД Украины назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Также Киев пожаловался на указ Путина в Совет безопасности ООН.