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Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК

Премьер Дмитрий Медведев 22 мая утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК). Копия распоряжения опубликована на сайте правительства. В новый состав ВАК вошли 139 человек, из них 94 (68%) в комиссию ранее не входили, отметил РБК. При этом из состава ВАК был исключен сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд. «Мне кажется, что Владимир Михайлович Филиппов (руководитель ВАК, ректор Российского университета дружбы народов и бывший министр образования. – «Ведомости») повел себя глупо и недостойно. Я знаю, что он настаивал на том, чтобы меня исключить», – прокомментировал ситуацию изданию Гельфанд.

В свою очередь, в «Диссернете» считают, что ВАК нелегитимен, так как Филиппов третий раз подряд включается в состав комиссии. Согласно положению о ВАК «член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд», напомнил РБК. В «Диссернете» пообещали оспорить решение о назначении такого состава комиссии. Помимо этого любое решение ВАК будет оспорено в суде вплоть до Верховного суда, добавили в «Диссернете».

Гельфанд также рассказал РБК, что в марте ВАК обращалась в Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича, где работает сооснователь «Диссернета», с просьбой представить документы для включения ученого в новый состав комиссии. Копия запроса есть у РБК. Все документы были представлены в срок, сказал Гельфанд.