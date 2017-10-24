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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: От редакции: Как вылечить ВАК

Как вылечить ВАК

Почему российская наука пока не готова отказаться от института централизованного присуждения степеней

Конфликт ученых и экспертного сообщества с научной бюрократией при рассмотрении диссертации министра культуры Владимира Мединского показал необходимость реформы системы присуждения ученых степеней и изменения роли Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в процедуре подтверждения качества работы.

Поводом для недовольства научного сообщества стало решение профильной секции президиума ВАК, пренебрегшей мнением экспертного совета по истории о ненаучности работы Мединского и указанием на процедурные нарушения при ее защите. По мнению части ученых, такой итог ставит принципиальный вопрос об эффективности деятельности ВАК, которая должна не допускать присуждения ученых степеней авторам недобросовестных работ.

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