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Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм Святой Екатерины, поскольку в городе не хватает церквей, написала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова в Facebook. «53 площадки под храм Святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов», – подчеркнул она.

Тамбова рассказала, что беседовала с настоятелем прихода Екатерининского храма-часовни отцом Иоанном Никулиным. По его подсчетам, храмы традиционной архитектуры (их 61 в Екатеринбурге) посещают как минимум 2 226 500 человек в месяц. Еще в городе есть 30 приходов, «которые ютятся в приспособленных помещениях», отметила она. «Так что неудивительно, что желающих принять храм Святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало», – заключила Тамбова.

В 2018 г. власти Екатеринбурга приняли решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Спонсоры строительства – Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум, однако избирком отказал им в этом. В середине мая этого года из-за строительства начались протесты. 16 мая президент России Владимир Путин вмешался в ситуацию, призвав провести опрос горожан по этому вопросу. Власти города согласились.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места под строительство храма. Он призвал граждан предлагать свои варианты мест, где бы храм мог разместиться. По итогам обсуждения и опроса будет принято совместное решение, заверил Куйвашев.

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга по теме храма. Большинство из них выступило против строительства на выбранном месте в центре города.

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