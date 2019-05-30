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Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Ведомости
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Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм Святой Екатерины, поскольку в городе не хватает церквей, написала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова в Facebook. «53 площадки под храм Святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов», – подчеркнул она.

Тамбова рассказала, что беседовала с настоятелем прихода Екатерининского храма-часовни отцом Иоанном Никулиным. По его подсчетам, храмы традиционной архитектуры (их 61 в Екатеринбурге) посещают как минимум 2 226 500 человек в месяц. Еще в городе есть 30 приходов, «которые ютятся в приспособленных помещениях», отметила она. «Так что неудивительно, что желающих принять храм Святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало», – заключила Тамбова.

В 2018 г. власти Екатеринбурга приняли решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Спонсоры строительства – Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум, однако избирком отказал им в этом. В середине мая этого года из-за строительства начались протесты. 16 мая президент России Владимир Путин вмешался в ситуацию, призвав провести опрос горожан по этому вопросу. Власти города согласились.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места под строительство храма. Он призвал граждан предлагать свои варианты мест, где бы храм мог разместиться. По итогам обсуждения и опроса будет принято совместное решение, заверил Куйвашев.

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга по теме храма. Большинство из них выступило против строительства на выбранном месте в центре города.

Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге

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Финансы
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Сбербанк отказался от планов работать с криптовалютой из-за позиции ЦБ

Ведомости
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Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов, передает ТАСС. По словам Шеметова, до сих пор банк ждал законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой, однако регулятор относится к такому продукту негативно, поэтому и было принято это решение.

В январе 208 г. Шеметов сообщал, что отделение кредитной организации в Швейцарии — Sberbank (Switzerland) AG — создает инфраструктуру для торговли криптовалютой.

Против криптовалют как полноценного денежного средства в России выступал Центробанк. «Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски», — заявлял первый зампредседателя регулятора Сергей Швецов.

В конце 2017 г. российские власти определились с позицией относительно криптовалют. Президент Владимир Путин заявил о высоких рисках такого денежного средства: «Возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане».

В прошлом году президент Сбербанка Герман Греф упоминал, что современный мир переоценивает криптовалюты. «Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи, как криптовалюта, — это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь», — отметил Греф.

Кто разбогател на криптовалюте

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Экономика
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Песков заявил о беспокойстве по поводу сообщений о падении доходов россиян

Ведомости
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В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя в целом это общий фон, который является объектом очень пристального внимания», – добавил он.

Повышение благосостояния россиян является конечной целью национальных проектов, отметил он. Речь идет не об отложенном эффекте, а о конечном результате, который россияне должны ощутить уже в 2019 г. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин, напомнил Песков.

При этом пресс-секретарь призвал с осторожностью относиться к статистическим данным. По его словам, «иногда показатели весьма волатильны» и их корректировка происходит «прямо на следующий день».

В конце мая Росстат опубликовал итоги исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за IV квартал 2018 г. Согласно документу, в России только 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что им хочется. При этом 48,2% россиян хватает денег только на еду и одежду, товары длительного пользования они не могут купить. Наиболее сложную ситуацию Росстат зафиксировал в трех регионах страны в отчетном периоде. В частности, купить товары длительного пользования в Тульской области не могут более 80% граждан, в республиках Карачаево-Черкесия и Марий Эл – 73,2% россиян.

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Финансы
Новости

ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»

Ведомости
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Группа ВТБ планирует продать долю в ООО «Медиалогия», разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, следует из отчетности банка по МСФО за I квартал.

ВТБ покупал «Медиалогию» для последующей перепродажи, отмечается в документе. Поэтому вероятность продажи доли в компании очень высока.

ВТБ купил 63% акций «Медиалогии» в январе. Тогда первый зампред банка Юрий Соловьев заявлял, что это инвестиционная сделка. По его словам, через три года «Медиалогию» можно будет перепродать крупным IT-компаниям или медиахолдингам.

У ВТБ есть отдельное направление для инвестиций, когда он становится акционером какого-либо бизнеса для его улучшения и дальнейшей перепродажи, рассказывал предправления банка Андрей Костин. Например, у ВТБ есть доля в «СТС медиа».

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Ведомости
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Правительство подготовит законопроект, уравнивающий ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.

Сейчас ставка НДФЛ для россиян и иностранцев разная – 13% и 30% соответственно, напомнил Силуанов. «Мы будем готовить законодательство, чтобы уравнять ставки, сделать для иностранцев ставку, аналогичную той, что у россиян», – сказал он на совещании по вопросу реализации национальных проектов в сфере предпринимательства во Владивостоке.

Ранее премьер Дмитрий Медведев говорил, что правительство не собирается изменять ставку НДФЛ для россиян. Силуанов называл НДФЛ одним из самых собираемых и стабильных налогов.

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Политика
Новости

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении договора о ликвидации ракет

Ведомости
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

О намерении США выйти из договора президент Дональд Трамп заявил в конце 2018 г., обвинив Россию и Китай в несоблюдении договоренностей о ликвидации ядерного оружия. Путин отметил, что Россия зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре.

США обвиняют Россию в нарушении договора с 2014 г.: Россия, по их данным, испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. Москва эти обвинения отвергала. Россия заявила, что сами США производят оружие, которое подпадает под определение договора (речь шла о баллистических ракетах-мишенях и ударных беспилотниках), и развертывают в Румынии для ракет ПРО установки, которые могут использовать для крылатых ракет «земля – земля». В 2017 г. Россия и США провели двухсторонние консультации, но не сняли взаимных обвинений.

ДРСМД был подписан СССР и США в декабре 1987 г. и предполагал ликвидацию обеими сторонами баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, пусковых установок, а также специального оборудования и сооружений для проведения запусков, а также отказ от производства и испытаний таких ракет в будущем.

У каких стран есть ядерное оружие

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Технологии
Новости

В работе Теле2 произошел сбой

Ведомости
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Пользователи оператора мобильной связи Tele2 испытывают проблемы со связью. Их жалобы можно встретить в соцсетях. О проблемах в работе Tele2 также свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы популярных интернет-сервисов.

Сбои со связью начались около 10.00 мск. Более половины пользователей (54%) отмечают неполадки в работе всех сервисов, 35% абонентов испытывают проблемы с мобильной связью, у 9% пользователей не работает мобильный интернет, сообщает Downdetector. По его данным, больше всего сбоев зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы со связью также наблюдаются в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Краснодаре, Иркутске, Казани.

Представитель Tele2 подтвердил «Коммерсанту», что у незначительного числа московских абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Работа всех сервисов была восстановлена менее чем за 20 минут, добавили в компании.

Под брендом Теле2 работает оператор связи «Т2 РТК холдинг», одним из основных акционеров компании является «Ростелеком» (45%).

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Бизнес
Новости

Правительство ХМАО может продать свою долю в Utair после ее финансовой стабилизации

Ведомости
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планирует рассмотреть вопрос о продаже своего пакета акций Utair, когда ситуация в авиакомпании стабилизируется. Об этом сообщил директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Анатолий Уткин, передает «Интерфакс». «Что касается реализации [доли в Utair], как только экономика данного хозяйствующего субъекта стабилизируется (есть объективные причины достаточно тяжелые: начиная от лизинговых платежей и заканчивая ростом стоимости топлива, финансовой нестабильностью на этом рынке), этот вопрос будет рассмотрен», – передает слова чиновника агентство.

По словам Уткина, сейчас ХМАО работает над созданием соглашения между акционерами авиакомпании, но сути документа не раскрывал.

ХМАО является одним из крупнейших акционеров авиакомпании. Региону принадлежит 38,8% акций Utair. Контролирующим акционером авиакомпании (50,1%) долгое время была нефтяная компания «Сургутнефтегаз» через НПФ «Пенсионное сопровождение», который затем был переименован в «Пенсионный выбор» и стал принадлежать вместо структур «Сургутнефтегаза» фонду «Пенсионное сопровождение». Авиационная отрасль и кредиторы Utair считают, что эту авиакомпанию по-прежнему контролирует «Сургутнефтегаз».

Ранее Utair сообщила, что в декабре не выплатила проценты по семилетним кредитам (до 2020 г. компания должна выплачивать только проценты). Это было сделано с целью обеспечить бесперебойную работу в низкий сезон, объясняла авиакомпания. У Utair два семилетних кредита: на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Самыми крупными участниками синдиката являются Сбербанк, банк «Траст» и банк «Россия». Все кредиты выданы в 2015 г. В мае РБК написал со ссылкой на источники, что Utair направила кредиторам новый вариант реструктуризации задолженности. Он предусматривает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под 0,01%.

Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В 2018 г. получила убыток около 22 млрд руб., говорилось в ее отчетности.

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Политика
Новости

Самолет «Аэрофлота» вернулся в «Шереметьево» из-за сработавшего датчика сигнализации

Ведомости
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Пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus А320, летевший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт «Шереметьево» после того, как у него сработал один из датчиков сигнализации, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к экстренным службам аэропорта.

Какой именно датчик сработал, собеседник не уточнил. По его словам, аварийной посадки не было. «Ведомости» направили запросы в «Аэрофлот» и «Шереметьево». О пострадавших не сообщается.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением сообщил, что командир A320 после вылета доложил о неисправности системы пожаротушения и решил вернуться в «Шереметьево».

ТАСС сначала сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что в «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, но позже уточнил, что это был самолет А320. По информации агентства, к месту посадки были направлены пожарные расчеты.

Авто
Новости

Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку

Ведомости
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Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, следует из данных опроса «Левада-центра». Не менее 62% опрошенных негативно относятся к планам властей повысить цену за парковку. Еще 15% респондентов отметили проблемы с пробками и гастарбайтерами. Проблема «плохих дорог» и необходимость их ремонта волнует 14% опрошенных. Замыкает топ-5 проблем Москвы здравоохранение, состоянием которого обеспокоены 14% москвичей.

Жителей столицы также волнуют высокие цены на продукты, озеленение и благоустройство общественного пространства (12%), низкие пенсии, зарплаты и безработица (11%), грязь на улицах (10%), плохая экология (10%) и проблемы системы образования, в частности нехватка мест в детских садах и школах (8%).

Проблемами в сфере ЖКХ озабочены 7% опрошенных, еще 7% москвичей обеспокоены перенаселением и расширением столицы. Около 6% респондентов главной проблемой города считают коррупцию и бюрократию, столько же опрошенных проголосовали за проблему вывоза и сортировки мусора.

Согласно данным опроса «Левада-центра», 74% респондентов положительно оценили программу реновации и переселение жителей в новые дома.

Опрос проводился 20–29 апреля среди 505 москвичей в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.

Что изменили платные парковки

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Политика
Новости

Назарбаев получил второй почетный пост за два дня

Ведомости
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил статус «почетного сенатора», передает NUR.KZ. Такое решение единогласно приняли депутаты на пленарном заседании казахстанского сената.

Депутат Талгат Мусабаев заявил, что таким образом они отметили заслуги Назарбаева «в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма».

Накануне Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета. Это высший наднациональный орган Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Присвоить это звание Назарбаеву предложил президент России Владимир Путин.

Назарбаев ушел с поста президента Казахстана в марте. Его полномочия перешли к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву. Он будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов, которые пройдут в апреле 2020 г.

Политика
Новости

Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по организации электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. На них москвичи смогут выбрать способ голосования – традиционный или дистанционный. Электронное голосование не предполагает использования бумажного носителя. Для того чтобы проголосовать в электронной форме, избиратель должен подать заявление через портал госуслуг минимум за три дня до голосования. Заявление будет зарегистрировано лишь в том случае, если пользователь введет корректные паспортные данные и адрес, а затем пройдет дополнительную проверку. В день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Подача заявления не лишит избирателя права принять участие в голосовании традиционным способом, однако если он проголосовал дистанционно, он будет исключен из списков.

Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.

Ранее правительство Москвы представило экспертам проект технических требований к работам по обеспечению дистанционного голосования. В требованиях уточняется, что выбор каждого избирателя должен быть зашифрован без передачи данных по сети, прямо в браузере пользователя. Транзакция, содержащая зашифрованный голос избирателя, должна подписываться случайно сгенерированным аккаунтом и случайно перемешиваться перед отправкой в блокчейн для защиты от сопоставления пользователей и транзакций по временным меткам. Информация о ходе голосования будет в режиме реального времени передаваться на печатающие устройства, установленные на избирательных участках.

До 19 июня власти назовут три округа, где пройдет эксперимент, сообщил председатель МГИК Валентин Горбунов. Зампред Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что их определят по итогам голосования москвичей в «Активном гражданине».

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