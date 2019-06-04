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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией, сообщает «Интерфакс-Украина». «Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», – сказал Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Украинский президент заметил, что хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, поскольку российская агрессия «остается вызовом». «Мы надеемся восстановить диалог Украина – НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны», – добавил он. Зеленский отметил, что сначала Украине необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Ранее Зеленский исключал возможность переговоров с Россией. 30 мая заместитель руководителя администрации нового президента Украины Вадим Пристайко допустил возможность проведения телефонного разговора Зеленского с Путиным. Но не уточнил, когда он может состояться. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры Путина и Зеленского могут пройти в рамках нормандского формата: «Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине».

В апреле, еще до инаугурации Зеленского, российский президент на пресс-конференции в Пекине ответил на вопрос о возможных переговорах с президентом Украины. «Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – говорил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним. Тогда Путин не исключил встречи с Зеленским. По словам президента, он бы хотел обсудить с ним, как тот собирается закончить конфликт в Донбассе.