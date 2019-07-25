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Матвиенко допустила возможность нарушения прав кандидатов на выборах в Мосгордуму

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что некоторым кандидатам в Мосгордуму могли несправедливо отказать в регистрации, передает «Интерфакс».

Она порекомендовала кандидатам, усматривающим нарушения в действиях окружных избиркомов, обратиться в Мосгоризбирком, в Центризбирком, а затем в суд. «Надо оперативно этот путь пройти и доказать аргументированно, что его незаконно сняли», – отметила она.

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы сопровождается скандалами: значительному числу оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами, признав собранные ими для выдвижения подписи недействительными. Из-за отказов в регистрации оппозиционеры провели несколько акций протеста. На согласованный митинг за регистрацию независимых кандидатов 20 июля на проспекте Сахарова пришло до 22 500 человек. На том митинге выступили незарегистрированные кандидаты и политик Алексей Навальный, который поставил властям ультиматум: если кандидатов не зарегистрируют, они и их сторонники продолжат протесты.

Симоновский районный суд Москвы 24 июля арестовал Навального на 30 суток за призывы выйти к мэрии в следующие выходные. В домах кандидатов, участвовавших в протестах, прошли обыски: следователи пришли к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Их вызвали на допрос, как и юриста ФБК Любовь Соболь, муниципального депутата Юлию Галямину, а также экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова.

Следственный комитет утром 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг, о котором идет речь, прошел 14 июля. Он был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму. До здания Мосгоризбиркома дошли около 1000 человек. Они требовали встречи с председателем комиссии Валентином Горбуновым, однако он в этот день был на даче. Вечером полиция разогнала протестующих.