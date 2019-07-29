Политика

Новости

У больницы, где лежит Навальный, начались задержания

У больницы, куда утром 28 июля был госпитализирован Алексей Навальный, начались задержания людей, сообщает телеканал «Дождь». По информации корреспондентов телеканала, по состоянию на 0:30 мск у больницы дежурит не менее двух автозаков, сотрудники полиции задерживают не только сторонников политика, но и журналистов. «ОВД-Инфо» сообщает о том, что по состоянию на 0:35 мск задержан 21 человек, в числе которых есть один несовершеннолетний.

Всех задержанных доставляют в отдел полиции по Академическому району. Журналистов после проверки отпускают.

Корреспондент «Дождя» сообщил о том, что полиция не позволяла сторонникам Навального близко подходить к больнице. Задерживали даже за то, что люди заступали на газон.

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. Утром 28 июля он был госпитализирован из спецприемника в 64-ую городскую больницу имени В.В. Виноградова с подозрением на аллергическую реакцию. Врачи 64-ой больницы диагностировали у него крапивницу и отметили положительную динамику лечения. По их мнению, политик может быть выписан уже 29 июля.

Личные врачи Навального, которых не допустили осмотреть политика в больнице, предположили, что у него не аллергия, а отравление неизвестным химическим веществом. Как написала на своей странице в Facebook председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, ей и врачу Ярославу Ашихмину удалось лишь увидеть Навального через щель в двери. Однако они смогли взять у политика футболку и волосы для проведения анализов. Васильева допустила, что они могут быть отправлены в Европу для независимой экспертизы, рассказала врач в эфире «Дождя».