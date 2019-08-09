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ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании, которое транслировалось на сайте ЦИК.

По итогам проверки экспертами ЦИК недействительными признаны 505 подписей из 4936. Для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76 подписей.

Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября. В середине июля избиркомы отчитались о том, что рассмотрели документы кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации, в том числе Яшину и другим оппозиционерам.

Яшин пытался оспорить решение окружной комиссии в Мосгоризбиркоме, но тот не стал регистрировать его кандидатом. Политик участвовал в нескольких акциях протеста и был арестован за организацию несогласованного мероприятия. Он должен был выйти на свободу 8 августа, но получил уже третий арест подряд – еще на 10 суток. Таким образом, политик не сможет присутствовать на согласованной с властями акции протеста на проспекте Сахарова 10 августа.