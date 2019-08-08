Яшин получил новый административный арест на 10 суток
Хамовнический суд Москвы добавил 10 суток ареста политику и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Илье Яшину, сообщает телеканал «Дождь». Яшина должны были сегодня освободить, поскольку предыдущие два срока ареста истекают 8 августа.
Яшина задержали перед несогласованным митингом – в ночь на 27 июля. Вечером в тот же день суд не стал рассматривать протокол об административном правонарушении, составленный на него, и освободил его. Однако 29 июля Яшин был арестован на 10 суток за то, что ранее в Twitter призвал людей выходить на несогласованную акцию 27 июля. Оппозиционер вину не признал.
30 июля Троицкий районный суд Москвы наложил на Яшина еще 10 суток ареста. Согласно данным на сайте суда, оппозиционера арестовали по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга). Сроки административных арестов, назначенные гражданину по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно, свидетельствует постановление пленума Верховного суда, которое было вынесено в 2013 г. Поэтому в общей сложности Яшин провел под арестом 11 суток.
Не согласованная с властями акция 27 июля завершилась задержаниями. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.