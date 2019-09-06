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СМИ назвали имя одного из погибших в Сирии российских военнослужащих

Одного из троих военнослужащих, погибших в Сирии 4 сентября, зовут Кирилл Никонов. Об этом сообщает издание «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на его одноклассников, которые связались с родителями Никонова.

Никонову было 27 лет, он жил в Волгодонске Ростовской области. У него остались жена и двое детей.

О гибели нескольких российских военнослужащих в Сирии первым сообщило арабское издание Al-Masdar. Позже военно-дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что трое офицеров Вооруженных сил России погибли при взрыве мин в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб»), еще двое были сильно ранены. Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных.