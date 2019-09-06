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В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения

В аппарате Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали о состоянии председателя ЦИК Эллы Памфиловой после нападения. Она здорова и сейчас принимает участие в международной конференции, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ЦИК сказали, что самочувствие Памфиловой «среднее», но позволяет ей принять участие в конференции. Из дома ничего не похищено, добавили в пресс-службе комиссии.

В пятницу, 6 сентября, неизвестный совершил нападение на Памфилову с электрошокером, проникнув на террасу ее дома через окно. Подмосковное МВД возбудило уголовное дело. Дом расположен в Истре.

Нападение было совершено за два дня до 8 сентября – единого дня голосования в России. Ранее Памфилова говорила в интервью телеканалу НТВ о том, что избирательная кампания этого года отличается невероятным информационным давлением на Центризбирком: «Это оскорбления, это угрозы в мой личный адрес и адрес моих коллег. Поскольку мы верим в то, что мы делаем, мы к этому относимся довольно спокойно». Основной версией следствия является нападение с целью ограбления, говорит источник «Интерфакса».