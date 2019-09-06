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В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения

Ведомости
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В аппарате Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали о состоянии председателя ЦИК Эллы Памфиловой после нападения. Она здорова и сейчас принимает участие в международной конференции, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ЦИК сказали, что самочувствие Памфиловой «среднее», но позволяет ей принять участие в конференции. Из дома ничего не похищено, добавили в пресс-службе комиссии.

В пятницу, 6 сентября, неизвестный совершил нападение на Памфилову с электрошокером, проникнув на террасу ее дома через окно. Подмосковное МВД возбудило уголовное дело. Дом расположен в Истре.

Нападение было совершено за два дня до 8 сентября – единого дня голосования в России. Ранее Памфилова говорила в интервью телеканалу НТВ о том, что избирательная кампания этого года отличается невероятным информационным давлением на Центризбирком: «Это оскорбления, это угрозы в мой личный адрес и адрес моих коллег. Поскольку мы верим в то, что мы делаем, мы к этому относимся довольно спокойно». Основной версией следствия является нападение с целью ограбления, говорит источник «Интерфакса».

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Бизнес
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Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Ведомости
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первой на это внимание обратила Русская служба BBC. По ее данным, вино будут производить в селе Дивноморское Краснодарского края.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков рассказал, что вино не будет относиться к сегменту масс-маркета. По его словам, вероятнее всего, это будет «достаточно эксклюзивное вино». «Как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», – сказал Волков. Однако какое именно вино будет выпускать компания, он не сообщил, назвав планы «закрытым коммерческим проектом».

ООО «Мезыбь» зарегистрировано в 2015 г. в селе Дивноморское в Геленджике (Краснодарский край). По данным «СПАРК-Интерфакса», 66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, еще 33,33% у художественно-производственнго предприятия «Софрино», которое производит церковную утварь.

Лицензия, полученная компанией, позволяет производить обычные и игристые вина. На изготовление ликерного вина, которое используют для производства церковного кагора, у компании лицензии нет. По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, вино «Мезыби» может появиться в продаже не раньше 2020 г.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Ведомости
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Инфляция в сентябре будет нулевой, говорится в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции» за сентябрь. В годовом выражении она замедлится до 4,1%.

По итогам 2019 г. инфляция может составить 3,6–3,8%. В августе министерство уже снизило прогноз по инфляции на этот год с 4,3% до 3,8%. На ВЭФ министр экономического развития Максим Орешкин допускал, что этот показатель может оказаться еще ниже.

В августе впервые за последние два года была зафиксирована месячная дефляция, она составила 0,24%. Годовая инфляция продолжила замедляться – до 4,31% после 4,58% в июле. В Минэкономразвития пояснили, что причиной замедления инфляции в августе стало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Дезинфляционный тренд сохранится в ближайшие кварталы на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита, отмечают в министерстве.

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Технологии
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Apple запустила веб-версию Apple Music

Ведомости
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Apple запустила веб-версию сервиса для прослушивания музыки Аpple Music. Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Первым на это внимание обратил Bloomberg. По его данным, веб-версия Аpple Music работает с 5 сентября. Приложение сервиса для компьютеров Mac может появиться до конца года.

О запуске музыкального сервиса Apple объявила в июне 2015 г. Он позволяет слушать музыку из своей библиотеки iTunes или из всего каталога Apple объемом около 50 млн музыкальных треков. В России Apple Music работает с июля 2015 г. Месячная подписка стоит 169 руб. Семейная (до пяти человек) – 269 руб.

В июне этого года Apple заявила, что отказывается от iTunes. Ее заменят три отдельных сервиса – Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. В этих приложениях будет доступно все, что было в медиатеке пользователя в iTunes. Сервис был запущен в январе 2001 г. В России работают десятки стриминговых онлайн-сервисов. Самые крупные из них – Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play Music.

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Авто
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В России снизились продажи автомобилей

Ведомости
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В августе в России было продано 145 545 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1,3 % меньше по сравнению с августом прошлого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом месяце на рынке не произошло никаких существенных изменений, отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Продажи по-прежнему остаются ниже уровня, который был достигнут в 2018 г.

Продажи автомобилей в России падают уже несколько месяцев подряд. В первой половине 2019 г. они снизились на 2,4%. По словам Шрайбера, ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше.

Основной причиной сокращения продаж автомобилей является снижение реальных доходов населения, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Правительство в июле продлило программы льготного автокредитования и автолизинга для поддержания спроса на автомобили. Господдержка вряд ли окажет значительное влияние, сомневался Шрайбер. Мера может лишь смягчить падение рынка, помощь направлена очень ограниченному количеству локализованных в России брендов, поддержал его гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин.

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Бизнес
Новости

Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

Ведомости
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Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Ранее 51% компании принадлежал Александру Маслякову-старшему. Еще 49% его жене Светлане Масляковой. С 5 сентября Масляков-младший получил 50% «АМиК», доли его отца и матери снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.

Первый выпуск КВН вышел в эфир в 1964 г. Масляков-старший был ведущим программы до ее закрытия из-за цензуры в 1972 г. и после возобновления в 1986 г. Масляков создал «АМиК» в 1990 г., эта компания занялась производством телеверсии КВН и позднее зарегистрировала права на проведение игр под своим брендом. Трансляция КВН идет на «Первом канале».

Правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУП «Московский молодежный центр "Планета КВН"» 21 июля 2017 г. Через несколько месяцев Transparency International публиковала материал, в котором говорилось о конфликте интересов при управлении Масляковым «Планеты КВН»: он якобы передал в собственность «АМиК» кинотеатр «Гавана». Представители «КВН» эту версию опровергли. По их словам, Масляков ушел по собственному желанию. В 2017 г. выручка «АМиК» увеличилась в полтора раз год к году до 441,6 млн руб., чистая прибыль выросла в шесть раз до 79,2 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (более поздних данных нет).

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Политика
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СМИ назвали имя одного из погибших в Сирии российских военнослужащих

Ведомости
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Одного из троих военнослужащих, погибших в Сирии 4 сентября, зовут Кирилл Никонов. Об этом сообщает издание «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на его одноклассников, которые связались с родителями Никонова.

Никонову было 27 лет, он жил в Волгодонске Ростовской области. У него остались жена и двое детей.

О гибели нескольких российских военнослужащих в Сирии первым сообщило арабское издание Al-Masdar. Позже военно-дипломатический источник рассказал «Ведомостям», что трое офицеров Вооруженных сил России погибли при взрыве мин в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб»), еще двое были сильно ранены. Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных.

Политика
Новости

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Ведомости
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В Зимбабве умер бывший президент Роберт Мугабе, сообщил на своей странице в Twitter действующий президент страны Эммерсон Мнангагва. Мугабе было 95 лет.

Мугабе возглавил правительство Зимбабве в 1980 г. после того, как страна получила независимость от Великобритании. В 1987 г. он упразднил пост премьер-министра и назначил себя президентом. Мугабе занимал этот пост 30 лет.

В ноябре 2017 г. Мугабе был отстранен от власти в результате военного переворота. Временно исполняющим обязанности президента стал его заместитель Эммерсон Мнангагва. В июле 2018 г. он победил на президентских выборах, набрав 50,8 % голосов.

Бизнес
Новости

Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Ведомости
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Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет». Об этом РБК рассказал представитель Instamart, партнера банка по этому проекту, и подтвердил представитель Сбербанка.

В «Сбермаркете» стоимость товаров будет такой же, как и в магазине, время доставки составит два часа. Сейчас сервис работает только в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Тестирование проекта будет проводиться в течение месяца, потом банк решит, как его масштабировать. Первым партнером «Сбермаркета» стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, с кем из ретейлеров еще ведутся переговоры, пока не известно.

Новый сервис работает на базе технологической и операционной платформы Instamart. В августе ее совладельцем стал фонд управляющей компании Fort Ross Ventures, в число инвесторов которого входит Сбербанк. Для сделки доля первого заместителя председателя правления банка Льва Хасиса в Instamart была конвертирована в долю в фонде.

В июле Сбербанк объявил, что создаст на паритетной основе совместное предприятие с Mail.Ru Group, которое станет «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта. Из известных сервисов на этой платформе, как ожидается, будет доставка еды Delivery Club и заказ такси «Ситимобил».

Бизнес
Новости

Reuters сообщил о продаже Exxon Mobil активов в Норвегии на $4 млрд

Ведомости
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Нефтегазовая компания Exxon Mobil намерена продать все свои активы в Норвегии, стоимость которых составляет $4 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой источники.

Компания планирует продать доли в 20 месторождениях. Операторами этих проектов являются местная Equinor и англо-голландская Royal Dutch Shell. Наиболее вероятно, что одним из покупателей активов станет компания Var Energi, а о сделке официально объявят в конце сентября, отмечает Reuters.

По сведениям издания, Exxon Mobil обсуждала возможность продажи активов с рядом компаний – Equinor, Aker BP, DNO, Lundin Petroleum, Hitech Vision и Var Energi. Агентство указывает, что решение американской компании является знаковым: Exxon Mobil начала работать в Норвегии более 100 лет назад и намерена полностью прекратить операции в стране.

Технологии
Новости

Мультсериал «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии

Ведомости
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Российский мультсериал «Маша и Медведь» выйдет в прокат в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой Алексея Меркулова, коммерческого директора «Анимаккорд групп» (производит мультфильм).

Показ начнется с 20 сентября, мультфильм покажет киносеть Vue Entertainment. Отмечается, что прокат будет длиться не менее четырех недель в 89 кинотеатрах. «Релиз включает уже вышедшие серии и часть третьего сезона мультсериала, которая будет показана впервые. Дистрибутором выступит британская Generation Media», – сказал Меркулов. Он не уточнил, какую долю от сборов получит британская компания, но указал, что обычно в Великобритании доля варьируется в пределах 5–25%.

Мультфильм переведен на 36 языков и демонстрируется более чем в 100 странах, число его просмотров на YouTube превышает 50 миллиардов. В середине ноября прошлого года газета Times писала, что российский мультсериал «Маша и Медведь» является элементом «кремлевской пропаганды». Издание цитировало слова профессора Энтони Глиса из Букингемского университета, указавшего на напористость и решительность героини мультфильма: по его мнению, «она ведет себя по-путински».

Политика
Новости

Конгрессмены США призвали Трампа ввести санкции из-за московских протестов

Ведомости
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Председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции против ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве, сообщается в совместном заявлении.

В России проходили мирные собрания в поддержку справедливых выборов и демократических реформ, но многих участников акций протеста запугали, избили, арестовали или заключили в тюрьму, указывают конгрессмены. Кроме того, авторы обращения призвали российское правительство освободить демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.

Избирательная кампания в Москве с середины июля сопровождается многотысячными акциями протеста. Большинство из них были несогласованными. Акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках. Суды уже приговорили к реальным срокам нескольких фигурантов дела: Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев – три года, Данила Беглец – два года. Кроме того, Константин Котов был осужден за неоднократное участие в несогласованных акциях на четыре года, а Владислав Синица получил пять лет колонии за твит о детях силовиков.

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