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Абызову предъявили новое обвинение

Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис. По его словам, Абызов вину не признает.

«Суть нового обвинения состоит в том, что он, будучи министром, якобы нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 г. осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО «Сибэко» двум компаниям: АО «Кузбассэнерго» и АО «ХСРК», – пояснил адвокат. Следствие считает, что вырученные от сделки около 32 млрд руб. – это деньги, приобретенные в результате совершения преступления и позже легализованные, отметил Аснис. Он пообещал обжаловать новое обвинение.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в мае. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По данным следствия, Абызов в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу.

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