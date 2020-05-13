В Госдуму внесли поправку о дистанционном голосовании на выборах и референдумах

Распространение коронавируса привело к переносу дат голосований, запланированных на весну и лето 2020 г. Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было пройти 22 апреля, не состоялось в срок, новая дата не объявлялась. Центризбирком также перенес все региональные и местные выборы, запланированные с 5 апреля по 21 июня. Единый день голосования в 2020 г. запланирован на 13 сентября, кампания должна начаться не позднее 15 июня.