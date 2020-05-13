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В Госдуму внесли поправку о дистанционном голосовании на выборах и референдумах

Ведомости

Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки, которые позволят дистанционно участвовать в референдумах и выборах федерального уровня. Законопроект, опубликованный в базе данных Госдумы, допускает проведение таких голосований в электронном виде и по почте.

Поправки вносятся в закон «Об основных гарантиях избирательных прав...» и в закон о выборах депутатов Госдумы. Нынешнее законодательство уже допускает голосование по почте, однако для этого регионам необходимо принимать соответствующие акты. Законы, которые предлагается изменить, не допускали проведения электронного голосования. Авторы поправок указывают, что такие варианты голосования могут быть введены «для защиты здоровья избирателей» и «создания максимального удобства» для реализации избирательных прав.

Авторы проекта также предлагают дать регионам право перенести выборы руководителей и высших должностных лиц в случае угрозы здоровью. Для этого в регионе или как минимум в двух его муниципальных образованиях должен действовать режим повышенной готовности или ЧС.

Распространение коронавируса привело к переносу дат голосований, запланированных на весну и лето 2020 г. Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было пройти 22 апреля, не состоялось в срок, новая дата не объявлялась. Центризбирком также перенес все региональные и местные выборы, запланированные с 5 апреля по 21 июня. Единый день голосования в 2020 г. запланирован на 13 сентября, кампания должна начаться не позднее 15 июня.

Ранее по теме: В ЦИК назвали допустимые сроки кампании по единому дню голосования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных