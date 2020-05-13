В Госдуму внесли поправку о дистанционном голосовании на выборах и референдумах
Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки, которые позволят дистанционно участвовать в референдумах и выборах федерального уровня. Законопроект, опубликованный в базе данных Госдумы, допускает проведение таких голосований в электронном виде и по почте.
Поправки вносятся в закон «Об основных гарантиях избирательных прав...» и в закон о выборах депутатов Госдумы. Нынешнее законодательство уже допускает голосование по почте, однако для этого регионам необходимо принимать соответствующие акты. Законы, которые предлагается изменить, не допускали проведения электронного голосования. Авторы поправок указывают, что такие варианты голосования могут быть введены «для защиты здоровья избирателей» и «создания максимального удобства» для реализации избирательных прав.
Авторы проекта также предлагают дать регионам право перенести выборы руководителей и высших должностных лиц в случае угрозы здоровью. Для этого в регионе или как минимум в двух его муниципальных образованиях должен действовать режим повышенной готовности или ЧС.
Распространение коронавируса привело к переносу дат голосований, запланированных на весну и лето 2020 г. Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было пройти 22 апреля, не состоялось в срок, новая дата не объявлялась. Центризбирком также перенес все региональные и местные выборы, запланированные с 5 апреля по 21 июня. Единый день голосования в 2020 г. запланирован на 13 сентября, кампания должна начаться не позднее 15 июня.