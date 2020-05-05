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В ЦИК назвали допустимые сроки кампании по единому дню голосования

Ведомости

Кампания по единому дню голосования должна начаться не позднее 15 июня, передает «РИА Новости» слова секретаря Центризбиркома Майи Гришиной в своем канале в Telegram. При этом ЦИК будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в регионах и принимать в учет решения местных и федеральных властей.

Единый день голосования в России запланирован на 13 сентября. В начале апреля РБК сообщал, что в Кремле допускают два варианта переноса дня голосования – на декабрь этого года или на сентябрь 2021 г., в зависимости от эпидемиологической обстановки. ЦИК не рассматривал вариант его переноса, но в случае необходимости правовая возможность для этого есть, передавал ТАСС слова Гришиной. Источники «Медузы» к 30 апреля подтверждали намерение провести единый день голосования 13 сентября.

Ранее из-за распространения коронавируса в России была перенесена дата голосования по поправкам в Конституцию. Оно было запланировано на 22 апреля, новая дата не объявлялась. В апреле ЦИК также перенес все региональные и местные выборы, запланированные с 5 апреля по 21 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных