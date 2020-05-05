В ЦИК назвали допустимые сроки кампании по единому дню голосования

Единый день голосования в России запланирован на 13 сентября. В начале апреля РБК сообщал, что в Кремле допускают два варианта переноса дня голосования – на декабрь этого года или на сентябрь 2021 г., в зависимости от эпидемиологической обстановки. ЦИК не рассматривал вариант его переноса, но в случае необходимости правовая возможность для этого есть, передавал ТАСС слова Гришиной. Источники «Медузы» к 30 апреля подтверждали намерение провести единый день голосования 13 сентября.