В ЦИК назвали допустимые сроки кампании по единому дню голосования
Кампания по единому дню голосования должна начаться не позднее 15 июня, передает «РИА Новости» слова секретаря Центризбиркома Майи Гришиной в своем канале в Telegram. При этом ЦИК будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в регионах и принимать в учет решения местных и федеральных властей.
Единый день голосования в России запланирован на 13 сентября. В начале апреля РБК сообщал, что в Кремле допускают два варианта переноса дня голосования – на декабрь этого года или на сентябрь 2021 г., в зависимости от эпидемиологической обстановки. ЦИК не рассматривал вариант его переноса, но в случае необходимости правовая возможность для этого есть, передавал ТАСС слова Гришиной. Источники «Медузы» к 30 апреля подтверждали намерение провести единый день голосования 13 сентября.
Ранее из-за распространения коронавируса в России была перенесена дата голосования по поправкам в Конституцию. Оно было запланировано на 22 апреля, новая дата не объявлялась. В апреле ЦИК также перенес все региональные и местные выборы, запланированные с 5 апреля по 21 июня.