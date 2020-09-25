Решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США вынесут не ранее 2021 года
Суд Лондона Олд-Бейли вынесет решение по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не ранее 2021 г., сообщатся в Twitter организации.
«Судья заявил, что решение не будет вынесено ранее 2021 г. ‒ после предстоящих выборов в США», ‒ говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил помиловать Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. В письмах содержалась информация о выдвижении Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США от демократической партии вместо Берни Сандерса в обход установленного регламента.
В 2010 г. Ассанж опубликовал секретные документы госдепартамента США и материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В США его обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии конфиденциальных сведений. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Ассанж около семи лет жил в посольстве Эквадора. В апреле 2019 г. лондонская полиция арестовала его после того, как он был вынужден покинуть здание диппредставительства. США требуют его экстрадиции из Великобритании. Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет одобрить министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Но адвокаты Ассанжа смогут оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека. В случае если в экстрадиции будет отказано, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения.