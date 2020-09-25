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Решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США вынесут не ранее 2021 года

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Суд Лондона Олд-Бейли вынесет решение по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не ранее 2021 г., сообщатся в Twitter организации.

«Судья заявил, что решение не будет вынесено ранее 2021 г. ‒ после предстоящих выборов в США», ‒ говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил помиловать Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. В письмах содержалась информация о выдвижении Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США от демократической партии вместо Берни Сандерса в обход установленного регламента.

В 2010 г. Ассанж опубликовал секретные документы госдепартамента США и материалы, касающиеся военных преступлений США в Ираке и Афганистане. В США его обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, шпионаже и раскрытии конфиденциальных сведений. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ассанж около семи лет жил в посольстве Эквадора. В апреле 2019 г. лондонская полиция арестовала его после того, как он был вынужден покинуть здание диппредставительства. США требуют его экстрадиции из Великобритании. Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет одобрить министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Но адвокаты Ассанжа смогут оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека. В случае если в экстрадиции будет отказано, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения.

Ранее по теме: Трамп назвал условие помилования Ассанжа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных