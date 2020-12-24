Санду вступила в должность президента Молдавии

15 ноября в Молдавии прошли президентские выборы, в которых победила Санду, выдвинувшись от проевропейской партии «Действие и солидарность». По данным ЦИК, во втором туре она набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.