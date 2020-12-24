Санду вступила в должность президента Молдавии
Избранный президент Молдавии Майя Санду приняла присягу и официально вступила в должность, сообщает «Sputnik Молдова».
«Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы», — заявила Санду.
15 ноября в Молдавии прошли президентские выборы, в которых победила Санду, выдвинувшись от проевропейской партии «Действие и солидарность». По данным ЦИК, во втором туре она набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.