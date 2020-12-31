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В Венгрии заявили о недостаточных мощностях у России для производства вакцины

Ведомости

У России недостаточно мощностей для производства вакцины от коронавируса, Венгрия будет массово закупать препарат по программе закупок Европейского союза или у Китая. Об этом заявил глава администрации венгерского премьера Герглей Гуляш в эфире ATV.

«У России недостаточно производственных мощностей. Мы рады принять участие в испытаниях, но вакцины могут массово поступать по программе закупок ЕС или из Китая», — рассказал он.

Испытания российской вакцины будут проходить еще несколько месяцев, добавил чиновник.

Ранее в Венгрию доставили первые образцы российской вакцины от коронавируса для клинических исследований. В начале ноября министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто заявил, что страна, несмотря на угрозу ограничений ЕС, закупит малую партию российской вакцины для клинических испытаний. В конце января 2021 г. Венгрия планировала нарастить объем поставок препарата.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России произвели более 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», до конца года в гражданский оборот поступит около 1 млн доз препарата.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных