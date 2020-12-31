В Венгрии заявили о недостаточных мощностях у России для производства вакцины

Ранее в Венгрию доставили первые образцы российской вакцины от коронавируса для клинических исследований. В начале ноября министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто заявил, что страна, несмотря на угрозу ограничений ЕС, закупит малую партию российской вакцины для клинических испытаний. В конце января 2021 г. Венгрия планировала нарастить объем поставок препарата.