В Венгрии заявили о недостаточных мощностях у России для производства вакцины
У России недостаточно мощностей для производства вакцины от коронавируса, Венгрия будет массово закупать препарат по программе закупок Европейского союза или у Китая. Об этом заявил глава администрации венгерского премьера Герглей Гуляш в эфире ATV.
«У России недостаточно производственных мощностей. Мы рады принять участие в испытаниях, но вакцины могут массово поступать по программе закупок ЕС или из Китая», — рассказал он.
Испытания российской вакцины будут проходить еще несколько месяцев, добавил чиновник.
Ранее в Венгрию доставили первые образцы российской вакцины от коронавируса для клинических исследований. В начале ноября министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто заявил, что страна, несмотря на угрозу ограничений ЕС, закупит малую партию российской вакцины для клинических испытаний. В конце января 2021 г. Венгрия планировала нарастить объем поставок препарата.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России произвели более 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», до конца года в гражданский оборот поступит около 1 млн доз препарата.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.