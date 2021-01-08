Трамп заявил о важной роли своих сторонников в будущем
Американцы, проголосовавшие за действующего президента США Дональда Трампа, будут иметь «большой голос» в будущем, к ним будут относиться с уважением, заявил Трамп в Twitter.
«75 млн великих американских патриотов, которые проголосовали за меня, за "Америка прежде всего", "Сделаем Америку снова великой", сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в каком-либо виде», — написал он.
Трамп также добавил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.