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Трамп заявил о важной роли своих сторонников в будущем

Ведомости

Американцы, проголосовавшие за действующего президента США Дональда Трампа, будут иметь «большой голос» в будущем, к ним будут относиться с уважением, заявил Трамп в Twitter.

«75 млн великих американских патриотов, которые проголосовали за меня, за "Америка прежде всего", "Сделаем Америку снова великой", сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в каком-либо виде», — написал он.

Трамп также добавил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена.

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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