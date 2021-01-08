Азербайджан опроверг слухи о размещении в стране турецких баз
Сообщения о размещении в трех городах Азербайджана военных баз Турции, которые появились ранее в СМИ, не соответствуют действительности, заявил начальник пресс-службы минобороны республики Вагиф Даргяхлы в комментарии агентству «Азертадж».
По его словам, Азербайджан не проводит политику размещения иностранных военных баз на своей территории. Представитель минобороны также указал на то, что республика является членом Движения неприсоединения и председательствует в этой организации в 2019-2022 годах.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.