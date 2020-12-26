Лавров обсудил с главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Арой Айвазяном ход выполнения положений трехстороннего заявления по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
«Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорнокарабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа.
Ранее Ереван и Баку начали обмен военнопленными и заложниками, захваченными в ходе боев за Нагорный Карабах и в предыдущие годы.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.