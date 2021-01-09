СМИ узнали об освобождении задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины

О задержании русскоговорящих граждан стало известно ранее сегодня. Издание The Washington Post сообщало, что одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. При этом российское посольство в США со ссылкой на Госдеп написало в Facebook, что пока фактов наличия россиян среди задержанных или пострадавших при штурме Капитолия не выявлено.