СМИ узнали об освобождении задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины
28-летняя русскоговорящая уроженка Молдавии Кристина Малимон, задержанная за участие в штурме Капитолия, освобождена, сообщает издание OPB. Уточняется, что ей и задержанной вместе с ней 54-летней Евгении Малимон приказано «держаться подальше от города».
В документах Верховного суда сказано, что Малимон пытались проникнуть на территорию Капитолия и не подчинились полиции, просившей покинуть место событий, пишет OPB. Кроме того, женщины нарушили комендантский час, накануне введенный мэром округа Колумбия Мюриэлом Боузером.
Малимон уже предъявили обвинения. Судебное заседание назначено на июнь 2021 г. Обе фигурантки не признали свою вину.
О задержании русскоговорящих граждан стало известно ранее сегодня. Издание The Washington Post сообщало, что одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. При этом российское посольство в США со ссылкой на Госдеп написало в Facebook, что пока фактов наличия россиян среди задержанных или пострадавших при штурме Капитолия не выявлено.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
Ранее, 15 декабря, коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.