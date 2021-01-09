Власти Эстонии оценили инициативу по присоединению страны к России

Ранее Лаанеотс, Круузе и Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с вопросом о потенциальном присоединении Эстонии к России. Позже Круузе снял свое предложение. Он пояснил, что выступил с подобной инициативой, чтобы подчеркнуть абсурдность референдума о браке.