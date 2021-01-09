Власти Эстонии оценили инициативу по присоединению страны к России
«Будучи премьер-министром Эстонской Республики, я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос: «Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?»» – написал он.
Премьер-министр призвал и другие политические силы страны, включая президента Керсти Кальюлайд, осудить подобное предложение. Он подчеркнул, что статус Эстонии как независимой и суверенной демократической республики закреплен в первом параграфе Конституции государства.
Ранее Лаанеотс, Круузе и Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с вопросом о потенциальном присоединении Эстонии к России. Позже Круузе снял свое предложение. Он пояснил, что выступил с подобной инициативой, чтобы подчеркнуть абсурдность референдума о браке.
В декабре 2020 г. парламент Эстонии поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума по вопросу, является ли брак союзом только мужчины и женщины. Против референдума выступили 48 из 101 депутата, за – 51 депутат. Второе чтение запланировано на 13 января.