Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Власти Эстонии оценили инициативу по присоединению страны к России

Ведомости

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил предложение местных депутатов представить на обсуждение на референдуме вопрос о присоединении республики к России. Свое мнение политик выразил на странице в Facebook.

«Будучи премьер-министром Эстонской Республики, я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос: «Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?»» – написал он.

Премьер-министр призвал и другие политические силы страны, включая президента Керсти Кальюлайд, осудить подобное предложение. Он подчеркнул, что статус Эстонии как независимой и суверенной демократической республики закреплен в первом параграфе Конституции государства.

Ранее Лаанеотс, Круузе и Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с вопросом о потенциальном присоединении Эстонии к России. Позже Круузе снял свое предложение. Он пояснил, что выступил с подобной инициативой, чтобы подчеркнуть абсурдность референдума о браке.

В декабре 2020 г. парламент Эстонии поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума по вопросу, является ли брак союзом только мужчины и женщины. Против референдума выступили 48 из 101 депутата, за – 51 депутат. Второе чтение запланировано на 13 января.

Ранее по теме: В Таллине вновь заявили о территориальных претензиях к России
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных