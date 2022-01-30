Трамп назвал одну из причин украинского кризиса

«Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», — сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).