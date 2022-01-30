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Трамп назвал одну из причин украинского кризиса

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин кризиса вокруг Украины стали надежды Европы на безоговорочную поддержку США, которые вернулись с приходом Джо Байдена к власти. Трансляцию выступления Трампа на митинге в Техасе вел телеканал C-SPAN.

«Большой причиной того, что мы сейчас наблюдаем эту опасную ситуацию вокруг Украины, является то, что, как только Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами. Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают все за нас», — сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).

По словам Трампа, будучи главой государства, он требовал от европейских союзников по НАТО «платить свою долю» за защиту своих границ. «Я давал понять, что, если Европа беспокоится о своих границах, она должна будет платить», — сказал экс-президент.

В середине января на другом митинге сторонников Трамп говорил, что выдуманные сообщения американской стороны о России усложняли его работу в годы руководства страной. 

«Меня часто спрашивают, <...> с какой страной было сложнее всего. С Россией? Или, может, с Китаем или Северной Кореей? С Ираном? Я отвечаю: «Нет». Самая сложная страна — это Соединенные Штаты Америки. У нас есть тут сумасшедшие, которые создают фейки о «России, России, России», — все выдуманное, все сфабрикованное», — сказал Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных