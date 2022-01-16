Трамп заявил о сложностях работы на посту президента США из-за фейков о России
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выдуманные сообщения американской стороны о России усложняли его работу в годы руководства страной. Об этом от рассказал в ходе выступления 15 января на митинге сторонников в Аризоне, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.
«Меня часто спрашивают, <...> с какой страной было сложнее всего. С Россией? Или, может, с Китаем или Северной Кореей? С Ираном? Я отвечаю: «Нет». Самая сложная страна — это Соединенные Штаты Америки. У нас есть тут сумасшедшие, которые создают фейки о «России, России, России», — все выдуманное, все сфабрикованное», — сказал Трамп (цитата по РБК).
Демократическая партия США в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. В связи с этим спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование, которое длилось 22 месяца и завершилось в апреле 2019 г. По результатам проверки Мюллер не усмотрел наличия сговора между Трампом и представителями российских властей или силовых структур во время предвыборной кампании 2016 г.
После следующих выборов президента, в марте 2021 г., Управление национальной разведки США опубликовало доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать Трампа.
Посольство России в США заявило, что доклад разведсообщества об иностранных угрозах выборам президента страны в 2020 г. содержит набор безосновательных обвинений в адрес России во вмешательстве во внутриполитические процессы США.
Безосновательным доклад называли и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сожаление, что такие «далеко не качественные» материалы используются в качестве повода для обсуждения новых ограничительных мер в отношении России.
Сам Байден в интервью телеканалу АВС говорил, что в телефонном разговоре с Путиным пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г.