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Трамп заявил о сложностях работы на посту президента США из-за фейков о России

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выдуманные сообщения американской стороны о России усложняли его работу в годы руководства страной. Об этом от рассказал в ходе выступления 15 января на митинге сторонников в Аризоне, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

«Меня часто спрашивают, <...> с какой страной было сложнее всего. С Россией? Или, может, с Китаем или Северной Кореей? С Ираном? Я отвечаю: «Нет». Самая сложная страна — это Соединенные Штаты Америки. У нас есть тут сумасшедшие, которые создают фейки о «России, России, России», — все выдуманное, все сфабрикованное», — сказал Трамп (цитата по РБК).

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Демократическая партия США в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. В связи с этим спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование, которое длилось 22 месяца и завершилось в апреле 2019 г. По результатам проверки Мюллер не усмотрел наличия сговора между Трампом и представителями российских властей или силовых структур во время предвыборной кампании 2016 г. 

После следующих выборов президента, в марте 2021 г., Управление национальной разведки США опубликовало доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать Трампа.

Посольство России в США заявило, что доклад разведсообщества об иностранных угрозах выборам президента страны в 2020 г. содержит набор безосновательных обвинений в адрес России во вмешательстве во внутриполитические процессы США.

Безосновательным доклад называли и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков  выразил сожаление, что такие «далеко не качественные» материалы используются в качестве повода для обсуждения новых ограничительных мер в отношении России.

Сам Байден в интервью телеканалу АВС говорил, что в телефонном разговоре с Путиным пообещал «ответить» в случае подтверждения вмешательства России в американские выборы 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных