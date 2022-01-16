Трамп заявил о сложностях работы на посту президента США из-за фейков о России

«Меня часто спрашивают, <...> с какой страной было сложнее всего. С Россией? Или, может, с Китаем или Северной Кореей? С Ираном? Я отвечаю: «Нет». Самая сложная страна — это Соединенные Штаты Америки. У нас есть тут сумасшедшие, которые создают фейки о «России, России, России», — все выдуманное, все сфабрикованное», — сказал Трамп (цитата по РБК).