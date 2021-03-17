Рябков оценил доклад разведки США о «вмешательстве» России в выборы
Заявления разведки США о «вмешательстве» России в выборы 2020 г. является ничем не подкрепленным информационным вбросом, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.
«Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может. Там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры, имеющие отношение к России», — сказал Рябков «РИА Новости».
Ранее в российском посольстве США заявили, что доклад разведсообщества об иностранных угрозах выборам президента страны в 2020 г. содержит набор безосновательных обвинений в адрес России во вмешательстве во внутриполитические процессы США.
Доклад опубликовало управление национальной разведки США 16 марта. В нем говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа.