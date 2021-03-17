Рябков оценил доклад разведки США о «вмешательстве» России в выборы

«Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может. Там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры, имеющие отношение к России», — сказал Рябков «РИА Новости».