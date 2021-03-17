В посольстве России ответили на обвинения США во вмешательстве в выборы
«Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», — отметили в посольстве.
Власти США, по мнению дипломатов, продолжают вести «мегафонную дипломатию», главная цель которой – поддержание негативного фона вокруг России и перекладывание ответственности за дестабилизацию в стране на внешних игроков. «Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений», — говорится в сообщении посольства.
Управление национальной разведки США опубликовало 16 марта доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа.