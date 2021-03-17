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В посольстве России ответили на обвинения США во вмешательстве в выборы

Ведомости

Доклад разведсообщества США об иностранных угрозах выборам президента страны в 2020 г. содержит набор безосновательных обвинений в адрес России во вмешательстве во внутриполитические процессы США, заявило посольство России в Соединенных штатах на своей странице в Facebook.

«Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», — отметили в посольстве.

Власти США, по мнению дипломатов, продолжают вести «мегафонную дипломатию», главная цель которой – поддержание негативного фона вокруг России и перекладывание ответственности за дестабилизацию в стране на внешних игроков. «Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений», — говорится в сообщении посольства.

Управление национальной разведки США опубликовало 16 марта доклад, в котором говорится, что президент России Владимир Путин санкционировал проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить в ходе выборов кандидатуру Джо Байдена и демократической партии и поддержать бывшего президента США Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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