США заявили о готовности к переговорам с КНДР в связи с пуском ракет Пхеньяном
На фоне ракетных пусков Северной Кореей США готовы провести переговоры с КНДР без предварительных условий, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News. 30 января военные Японии и Южной Кореи сообщили о седьмом ракетном запуске с территории КНДР с начала этого года.
«Мы должны убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Пентагона добавил, что Вашингтон наряду с дипломатией стремится обеспечить свою «полную военную готовность» в регионе в ответ на продолжающиеся ракетные пуски со стороны КНДР.
В воскресенье военные Южной Кореи рассказали о пуске одной (предположительно баллистической) ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. В правительстве Японии также сообщили, что ракета пролетела около 800 км, максимальная высота полета составила около 2000 км. Власти подчеркивали, что пуск нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посчитал, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерных испытаний, которого страна добровольно придерживается с конца 2017 г.
В прошлом году Северная Корея провела первый пуск двух баллистических ракет 25 марта. Ракеты пролетели около 450 км на высоте менее 100 км. Тогда японское правительство заявило официальный протест против действий Северной Кореи через свое посольство в Пекине.