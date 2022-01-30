США заявили о готовности к переговорам с КНДР в связи с пуском ракет Пхеньяном

«Мы должны убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).