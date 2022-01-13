Северокорейская ракета приземлила гражданскую авиацию США

В американском издании The Drive в разделе The War Zone опубликовано расследование, которое связывает внезапный приказ Федерального авиационного агентства США (FAA) 10 января прекратить все полеты самолетов над западными штатами США и Гавайскими островами с испытаниями новой северокорейской ракеты. Это было первое указание такого рода с момента терактов 11 сентября 2001 г. FAA в своем пресс-релизе о причинах произошедшего сообщило лишь, что «в качестве меры предосторожности FAA временно приостановило вылеты в некоторых аэропортах на Западном побережье в понедельник вечером. Полноценная работа возобновилась менее чем через 15 минут. FAA регулярно принимает меры предосторожности».