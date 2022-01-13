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Северокорейская ракета приземлила гражданскую авиацию США

Приказ прекратить все полеты был издан впервые с 2011 года
Илья Лакстыгал
TEUTERS

В американском издании The Drive в разделе The War Zone опубликовано расследование, которое связывает внезапный приказ Федерального авиационного агентства США (FAA) 10 января прекратить все полеты самолетов над западными штатами США и Гавайскими островами с испытаниями новой северокорейской ракеты. Это было первое указание такого рода с момента терактов 11 сентября 2001 г. FAA в своем пресс-релизе о причинах произошедшего сообщило лишь, что «в качестве меры предосторожности FAA временно приостановило вылеты в некоторых аэропортах на Западном побережье в понедельник вечером. Полноценная работа возобновилась менее чем через 15 минут. FAA регулярно принимает меры предосторожности».

Однако The Drive стало известно о предупреждениях со стороны Объединенной системы ПВО Северной Америки (NORAD) органам управления воздушным движением на Западном побережье США, где говорилось о запуске ракеты с маневрирующей боеголовкой из КНДР, которая может вторгнуться в воздушное пространство США или Канады между Анкориджем (Аляска) и Лос-Анджелесом. Позднее поступил сигнал отбоя – боеголовка упала в Японское море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных