NBC: США задумались о передаче Украине высокоточных управляемых ракет

Отмечается, что существует две версии высокоточных управляемых ракет — Switchblade 300 и Switchblade 600. Их производит базирующийся в штате Вирджиния оборонный подрядчик AeroVironment. Первая, более легкая модель, предназначена для поражения людей и легкого транспорта. Она может преодолевать до 10 км и развивать скорость до 160 км/ч. Вторая может зависать над целью в течение 40 минут, преодолевает до 80 км, разгоняется до 185 км/ч и способна поражать более крупные и защищенные цели.