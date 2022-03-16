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NBC: США задумались о передаче Украине высокоточных управляемых ракет

Ведомости

США рассматривают вопрос поставок на Украину барражирующих боеприпасов Switchblade, которые могут с высокой точностью поражать танки и артиллерию. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на два источника в конгрессе.

Отмечается, что решение по поставкам «дронов-камикадзе» пока не принято. Если оно будет одобрено, беспилотники будут переданы Украине в рамках нового пакета военной помощи, который президент США Джо Байден, как ожидается, представит 16 марта.

Отмечается, что существует две версии высокоточных управляемых ракет — Switchblade 300 и Switchblade 600. Их производит базирующийся в штате Вирджиния оборонный подрядчик AeroVironment. Первая, более легкая модель, предназначена для поражения людей и легкого транспорта. Она может преодолевать до 10 км и развивать скорость до 160 км/ч. Вторая может зависать над целью в течение 40 минут, преодолевает до 80 км, разгоняется до 185 км/ч и способна поражать более крупные и защищенные цели.

Как отмечает NBC, если Украина получит Switchblade, это может привести к «самому значительному применению» оружия в боевых действиях на сегодняшний день. Источники телеканала рассказали, что американские военные ранее использовали их в Афганистане, но не предавали этот факт огласке.

Джо Байден 12 марта разрешил оказание дополнительной помощи Украине в области обороны на сумму в $200 млн. Речь идет о товарах и услугах военного назначения, а также помощи в военном обучении на Украине. По данным Fox News, Байден сегодня анонсирует помощь Киеву еще на $800 млн, доведя общий объем до $1 млрд.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед конгрессом призвал США обеспечить введение бесполетной зоны над Украиной, либо в качестве альтернативы поставить ей зенитно-ракетные комплексы С-300 и другие системы противовоздушной обороны, а также военные самолеты.

Россия неоднократно выступала против передачи на Украину оружия. На прошлой неделе МИД РФ заявил, что конвои с иностранной военной помощью станут законными целями для Вооруженных сил РФ.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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