Глава МИД ФРГ Бербок назвала условия снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что условием для снятия санкций с России будут прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины. Об этом министр заявила в интервью газете Bild am Sonntag.
Она заявила, что Германия больше не сможет полагаться на обещания президента России Владимира Путина, а мирный порядок, по ее словам, был «безвозвратно разрушен».
«Прекращение огня может быть только первым шагом. Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе», — сказала Бербок.
В середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут готовы обсудить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей по урегулированию кризиса.
«Многое зависит от того, о чем договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России, но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», — отметил Салливан.
По словам помощника американского президента, правительство страны не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что в рамках шестого пакета санкций 30 и 31 мая на саммите Евросоюза может быть принято решение о введении эмбарго на российскую нефть. По его словам, остановка импорта нефти или введение штрафных пошлин «были бы важны для оказания давления на Москву».
23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала спецоперации.
Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.