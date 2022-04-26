Минэк ФРГ: Германия очень близко подошла к независимости от российской нефти
Германия очень близко подошла к независимости от поставок нефти из России, заявил на пресс-конференции министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
«Проблема, которая еще несколько недель назад казалась для Германии очень большой, в значительной степени уменьшилась, таким образом, Германия очень близко подошла к независимости от российского нефтяного импорта», — заявил Хабек (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что 24 февраля Германия импортировала 35% нефти из России, однако с тех пор показатель удалось сократить до 12%. Также ФРГ значительно сократит импорт российского угля, а после начала действия эмбарго ЕС поставки прекратятся.
В конце марта немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может устранить зависимость от импорта угля и нефти из России уже в 2022 г. на фоне идущих на Украине боевых действий. Тогда же, как заявил Хабек, доля российских поставок нефти снизилась до 25% с 35% в феврале, а к лету, по словам министра, она снизится вдвое.
20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Германия полностью откажется от поставок российской нефти до конца 2022 г. От импорта угля из России ФРГ планирует отказаться до конца лета, добавила она.
В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год. 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти новые ограничения в энергетическом секторе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны рассматривают несколько вариантов санкций, однако ни по одному из них нет единогласия.