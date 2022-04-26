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Минэк ФРГ: Германия очень близко подошла к независимости от российской нефти

Ведомости

Германия очень близко подошла к независимости от поставок нефти из России, заявил на пресс-конференции министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. 

«Проблема, которая еще несколько недель назад казалась для Германии очень большой, в значительной степени уменьшилась, таким образом, Германия очень близко подошла к независимости от российского нефтяного импорта», — заявил Хабек (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что 24 февраля Германия импортировала 35% нефти из России, однако с тех пор показатель удалось сократить до 12%. Также ФРГ значительно сократит импорт российского угля, а после начала действия эмбарго ЕС поставки прекратятся.

В конце марта немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может устранить зависимость от импорта угля и нефти из России уже в 2022 г. на фоне идущих на Украине боевых действий. Тогда же, как заявил Хабек, доля российских поставок нефти снизилась до 25% с 35% в феврале, а к лету, по словам министра, она снизится вдвое.

20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Германия полностью откажется от поставок российской нефти до конца 2022 г. От импорта угля из России ФРГ планирует отказаться до конца лета, добавила она. 

В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год. 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти новые ограничения в энергетическом секторе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны рассматривают несколько вариантов санкций, однако ни по одному из них нет единогласия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных