Минэк ФРГ: Германия очень близко подошла к независимости от российской нефти

В начале апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, в котором запретил покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Еврокомиссия оценивала объем попавшего под запрет экспорта из России в 4 млрд евро в год. 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти новые ограничения в энергетическом секторе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны рассматривают несколько вариантов санкций, однако ни по одному из них нет единогласия.