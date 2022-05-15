Губернатор Белгородской области заявил о раненом при обстреле со стороны Украины

1 мая Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны в регионе, в результате происшествия пострадал один мирный житель. Также было повреждено 7 домов. На следующий день губернатор сообщил о двух взрывах. Затем Гладков рассказал, что взрывы были слышны во время выполнения боевых задач российской авиацией. 5 мая губернатор сообщал об обстрелах сел Журавлевка и Нехотеевка.