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Губернатор Белгородской области заявил о раненом при обстреле со стороны Украины

Ведомости

В результате обстрела поселка Середа в Белгородской области с территории Украины пострадал один человек, сообщил утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков.

«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшему окажут необходимую медицинскую помощь.

В пятницу Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины села Солохи число пострадавших увеличилось до семи человек. До этого стало известно об одном погибшем.

Ранее по теме: Число пострадавших после обстрела села в Белгородской области выросло до семи

С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.

1 мая Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны в регионе, в результате происшествия пострадал один мирный житель. Также было повреждено 7 домов. На следующий день губернатор сообщил о двух взрывах. Затем Гладков рассказал, что взрывы были слышны во время выполнения боевых задач российской авиацией. 5 мая губернатор сообщал об обстрелах сел Журавлевка и Нехотеевка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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