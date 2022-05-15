Губернатор Белгородской области заявил о раненом при обстреле со стороны Украины
В результате обстрела поселка Середа в Белгородской области с территории Украины пострадал один человек, сообщил утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков.
«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшему окажут необходимую медицинскую помощь.
В пятницу Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины села Солохи число пострадавших увеличилось до семи человек. До этого стало известно об одном погибшем.
С начала спецоперации на Украине приграничные районы России периодически подвергаются обстрелам. 1 апреля по нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар, из-за которого возник пожар. 12 апреля между Белгородом и Нижеголью было повреждено железнодорожное полотно. 19 апреля обстрелу подверглось село Головчино Белгородской области, по предварительным данным, повреждено более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств, пострадали три человека.
1 мая Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны в регионе, в результате происшествия пострадал один мирный житель. Также было повреждено 7 домов. На следующий день губернатор сообщил о двух взрывах. Затем Гладков рассказал, что взрывы были слышны во время выполнения боевых задач российской авиацией. 5 мая губернатор сообщал об обстрелах сел Журавлевка и Нехотеевка.