Пушилин обратился к Путину с просьбой принять ДНР в состав России

Проведение референдумов в республиках также прокомментировали российские власти. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы имеют большое значение для защиты жителей Донбасса, а также для восстановления исторической справедливости. Он добавил, что после их проведения изменения в мире будут необратимы. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, нынешняя ситуация еще раз подтвердила, что жители Донбасса «хотят быть хозяевами своей судьбы».