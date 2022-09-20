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Пушилин обратился к Путину с просьбой принять ДНР в состав России

Ведомости

Глава ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина принять Донецкую народную республику (ДНР) в состав России в случае положительного результата референдума.

«Прошу вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что народ Донбасса «заслуживает» присоединиться к России, «которую всегда считал своей Родиной». Пушилин также указал на восстановление исторической справедливости, которого «жаждут миллионы русских людей».

Ранее сегодня Пушилин сообщил, что референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. «Донбасс возвращается домой», — сказал он. Аналогичное решение приняли власти Луганской народной республики, заявил первый зампред народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов. В ЛНР референдум также пройдет с 23 по 27 сентября.      

Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР обратилась общественная палата республики. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. 

Проведение референдумов в республиках также прокомментировали российские власти. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что референдумы имеют большое значение для защиты жителей Донбасса, а также для восстановления исторической справедливости. Он добавил, что после их проведения изменения в мире будут необратимы. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, нынешняя ситуация еще раз подтвердила, что жители Донбасса «хотят быть хозяевами своей судьбы». 

Кроме того, сегодня же о желании провести референдумы по вопросу вхождения в состав РФ заявили в Херсонской области. Общественный совет региона обратился к такой просьбой к главе военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об положительном решении по этому вопросу. Участники движения «Мы вместе с Россией» также призвали главу пророссийской ВГА Запорожской области Евгения Балицкого провести референдум о присоединении к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных