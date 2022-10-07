Посольство допустило, что поврежденные «Северные потоки» можно отремонтировать
Посольство России в Дании не исключает возможности ремонта «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», однако для начала российская сторона должна оценить масштабы повреждений. Об этом говорится в официальном заявлении посольства.
«Российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причиненных газопроводам повреждений», — рассказали в дипмиссии.
В то же время, обращают внимание дипломаты, датская сторона не хочет привлекать к расследованию инцидента российские власти и представителей «Газпрома». Посольство указало на отсутствие в международном праве норм и положений, которые запрещали бы участие России в расследовании.
«Нежелание датских властей привлекать представителей российской стороны к проводимому Данией расследованию подрывает достоверность его будущих результатов», — сказано в заявлении. Дипмиссия сообщила, что в связи с этим Россия думает о проведении самостоятельного расследования. В посольстве подчеркнули, что РФ также готова поставлять газ в Европу по неповрежденной ветке «Северного потока — 2».
Ранее оператор газопроводов Nord Stream AG сообщал, что не может приступить к обследованию поврежденных участков «Северных потоков» из-за отсутствия необходимых разрешений. Шведские власти отметили, что на проведение государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет. Датские власти заявили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG могут составить более 20 рабочих дней.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находятся в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на трубопроводах, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин открыто обвинил в произошедшем станы Запада.
Накануне Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила о завершении расследования инцидентов. Там заявили, что в ходе расследования были выявлена признаки «грубого саботажа».
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