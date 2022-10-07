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Посольство допустило, что поврежденные «Северные потоки» можно отремонтировать

Ведомости

Посольство России в Дании не исключает возможности ремонта «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», однако для начала российская сторона должна оценить масштабы повреждений. Об этом говорится в официальном заявлении посольства.

«Российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причиненных газопроводам повреждений», — рассказали в дипмиссии.

В то же время, обращают внимание дипломаты, датская сторона не хочет привлекать к расследованию инцидента российские власти и представителей «Газпрома». Посольство указало на отсутствие в международном праве норм и положений, которые запрещали бы участие России в расследовании.

«Нежелание датских властей привлекать представителей российской стороны к проводимому Данией расследованию подрывает достоверность его будущих результатов», — сказано в заявлении. Дипмиссия сообщила, что в связи с этим Россия думает о проведении самостоятельного расследования. В посольстве подчеркнули, что РФ также готова поставлять газ в Европу по неповрежденной ветке «Северного потока — 2». 

Ранее оператор газопроводов Nord Stream AG сообщал, что не может приступить к обследованию поврежденных участков «Северных потоков» из-за отсутствия необходимых разрешений. Шведские власти отметили, что на проведение государственного расследования в районе Балтийского моря вокруг мест повреждений введен запрет. Датские власти заявили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG могут составить более 20 рабочих дней. 

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах.

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии были обнаружены четыре утечки: две из них находятся в ИЭЗ Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. 

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на трубопроводах, а в Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября, выступая в Кремле, президент России Владимир Путин открыто обвинил в произошедшем станы Запада. 

Накануне Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила о завершении расследования инцидентов. Там заявили, что в ходе расследования были выявлена признаки «грубого саботажа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных