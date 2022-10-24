ЕБРР выделит Украине 3 млрд евро до конца 2023 года
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 гг. на поддержку экономики и бизнеса Украины, сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Средства, как ожидается, пойдут на поддержание энергетической и продовольственной безопасности Украины, восстановление железнодорожных путей и инфраструктуры, а также на поддержку фармацевтической промышленности. С начала спецоперации ЕБРР выделил Украине уже около 1 млрд евро.
«Я очень хотел встретиться с президентом Зеленским, чтобы лично выразить нашу солидарность и поддержку Украине. Он не оставил у меня никаких сомнений относительно масштабов необходимой помощи, и ЕБРР полон решимости сделать все возможное, чтобы сыграть свою роль», – заявила по итогам своего визита Рено-Бассо.
Обязательства западных стран перед Украиной – уже оказанная и обещанная помощь – к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Это почти равно ВВП страны за 2022 г., который оценивается МВФ на уровне $130 млрд. Военную помощь Украине оказали уже 40 стран, подсчитали «Ведомости». Только США выделили Украине с начала специальной военной операции 24 февраля около $16,8 млрд.
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