ЕБРР выделит Украине 3 млрд евро до конца 2023 года

Обязательства западных стран перед Украиной – уже оказанная и обещанная помощь – к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Это почти равно ВВП страны за 2022 г., который оценивается МВФ на уровне $130 млрд. Военную помощь Украине оказали уже 40 стран, подсчитали «Ведомости». Только США выделили Украине с начала специальной военной операции 24 февраля около $16,8 млрд.