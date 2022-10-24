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ЕБРР выделит Украине 3 млрд евро до конца 2023 года

Ведомости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 гг. на поддержку экономики и бизнеса Украины, сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Средства, как ожидается, пойдут на поддержание энергетической и продовольственной безопасности Украины, восстановление железнодорожных путей и инфраструктуры, а также на поддержку фармацевтической промышленности. С начала спецоперации ЕБРР выделил Украине уже около 1 млрд евро. 

«Я очень хотел встретиться с президентом Зеленским, чтобы лично выразить нашу солидарность и поддержку Украине. Он не оставил у меня никаких сомнений относительно масштабов необходимой помощи, и ЕБРР полон решимости сделать все возможное, чтобы сыграть свою роль», – заявила по итогам своего визита Рено-Бассо.

Обязательства западных стран перед Украиной – уже оказанная и обещанная помощь – к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Это почти равно ВВП страны за 2022 г., который оценивается МВФ на уровне $130 млрд. Военную помощь Украине оказали уже 40 стран, подсчитали «Ведомости». Только США выделили Украине с начала специальной военной операции 24 февраля около $16,8 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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