Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индонезию на саммит G20

Президент России Владимир Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. 10 ноября стало известно, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видеообращение Путина к участникам саммита G20 также не планируется.