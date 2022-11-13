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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индонезию на саммит G20

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что Лаврова встретили с почетным караулом и торжественными танцами.

Ранее в министерстве сообщали, что на запланированном на 15-16 ноября на индонезийском острове Бали саммите G20 по инициативе председательствующей страны будет уделено особое внимание вопросам продовольственной и энергетической безопасности, укреплению глобального здравоохранения и цифровой трансформации и др.

При этом в МИДе отметили, что «российская сторона считает принципиально важным, чтобы «группа двадцати» концентрировала свои усилия на реально существующих, а не надуманных угрозах. «Категорически не приемлем политизацию «двадцатки», привнесение в ее дискуссии непрофильных и заведомо конфронтационных сюжетов, изоляции отдельных участников по ложным обвинениям», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. 10 ноября стало известно, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видеообращение Путина к участникам саммита G20 также не планируется.

G20 включает Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию, а также в целом Евросоюз.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных