Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индонезию на саммит G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что Лаврова встретили с почетным караулом и торжественными танцами.
Ранее в министерстве сообщали, что на запланированном на 15-16 ноября на индонезийском острове Бали саммите G20 по инициативе председательствующей страны будет уделено особое внимание вопросам продовольственной и энергетической безопасности, укреплению глобального здравоохранения и цифровой трансформации и др.
При этом в МИДе отметили, что «российская сторона считает принципиально важным, чтобы «группа двадцати» концентрировала свои усилия на реально существующих, а не надуманных угрозах. «Категорически не приемлем политизацию «двадцатки», привнесение в ее дискуссии непрофильных и заведомо конфронтационных сюжетов, изоляции отдельных участников по ложным обвинениям», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Президент России Владимир Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. 10 ноября стало известно, что Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видеообращение Путина к участникам саммита G20 также не планируется.
G20 включает Аргентину, Австралию, Бразилию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Россию, США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Саудовскую Аравию и Японию, а также в целом Евросоюз.