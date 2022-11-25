«Росатом» работает над созданием резервного источника энергоснабжения ЗАЭС
Специалисты «Росатома» приступают к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, чтобы создать резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС, говорится в сообщении госкорпорации.
«С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС», – говорится в сообщении.
В «Росатоме» пояснили, что обеспечение внешнего энергоснабжения чрезвычайно важно для обеспечения безопасности АЭС, поскольку в случае сбоя при подаче питания на станцию остается рассчитывать лишь на дизельные генераторы. На эту проблему ранее неоднократно обращал внимание гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Сейчас питание станции осуществляется по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые, как показали события последних недель, частно одновременно отключаются. Россия уже предпринимала попытки восстановить высоковольтное распределительное устройство рядом с Запорожской ТЭС, однако Украина каждый раз отвечала на это обстрелами.
«То, как поведет себя Киев, наглядно покажет реальное отношение руководства Украины к обеспечению ядерной безопасности крупнейшей в Европе АЭС», – заключили в «Росатоме».
С начала военной спецоперации станция подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Активные обстрелы Запорожской АЭС ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.
21 ноября специалисты МАГАТЭ обнаружили на ЗАЭС нерадиоактивную утечку из резервуаров для конденсата. Они добавили, что «ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности». Ранее сегодня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что утечка связана с повреждением емкостей с дистиллятами.
В начале сентября по итогам миссии МАГАТЭ на ЗАЭС специалисты призвали прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина. 23 ноября Гросси провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым по ситуации вокруг станции.
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