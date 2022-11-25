«Росатом» работает над созданием резервного источника энергоснабжения ЗАЭС

В начале сентября по итогам миссии МАГАТЭ на ЗАЭС специалисты призвали прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону. 17 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от претензий на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории весь военный и гражданский персонал. В агентстве считают, что контроль над объектом должна получить Украина. 23 ноября Гросси провел переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым по ситуации вокруг станции.