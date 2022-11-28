Совфед может рассмотреть представление о снятии Кудрина с должности в среду

В тот же день «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, указано в заявлении.