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Совфед может рассмотреть представление о снятии Кудрина с должности в среду

Ведомости

Вопрос об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты может быть рассмотрен Совфедом в среду, если к этому времени поступит соответствующее представление президента России, передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя бюджетного комитета Совфеда Анатолия Артамонова.

Артамонов уточнил, что пока верхняя палата не получала представление президента об освобождении Кудрина от занимаемой должности. При этом он утвердительно ответил на вопрос, ожидают ли законодатели представление главы государства до среды.

Если представление окажется в верхней палаты до среды, то сенаторы смогут рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании. Он также уточнил, что новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты президенту комитетом не представлялись.

25 ноября ТАСС, «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что глава Счетной палаты вскоре может перейти в «Яндекс». Источник ТАСС уточнял, что фактическое решение о переходе Кудрина на другую должность уже принято, оно будет формализовано 30 ноября либо 14 декабря.

В тот же день «Яндекс» объявил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах, указано в заявлении.

Ранее также появилась информация, что первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков может возглавить Счетную палату вместо Кудрина. Собеседник РБК пояснил, что Жуков является основным кандидатом, но рассматриваются и другие варианты.

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Ранее по теме: «Яндекс» объявил о планах по разделу компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных