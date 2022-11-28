Совфед может рассмотреть представление о снятии Кудрина с должности в среду
Вопрос об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты может быть рассмотрен Совфедом в среду, если к этому времени поступит соответствующее представление президента России, передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя бюджетного комитета Совфеда Анатолия Артамонова.
Артамонов уточнил, что пока верхняя палата не получала представление президента об освобождении Кудрина от занимаемой должности. При этом он утвердительно ответил на вопрос, ожидают ли законодатели представление главы государства до среды.
Если представление окажется в верхней палаты до среды, то сенаторы смогут рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании. Он также уточнил, что новые кандидатуры на пост главы Счетной палаты президенту комитетом не представлялись.
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