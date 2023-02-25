Антонов назвал решение о приостановке членства России в ФАТФ опасным шагом
Приостановка участия России в ФАТФ является опасным шагом, США готовы пожертвовать благополучием человечества ради сведения счетов с РФ, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его комментарий опубликован в Telegram-канале посольства.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) в пятницу приостановила членство России в организации. В ФАТФ заявили, что действия Москвы якобы противоречат принципам организации и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению».
По мнению Антонова, такая инициатива является «откровенно политизированной», а решение выглядит «непрофессионально и безответственно».
«Приостановка участия России в ФАТФ – опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения», – отметил посол.
Любого члена ФАТФ можно «выдавить» из организации «в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона», лишив возможности вносить вклад в общие усилия по обеспечению международной безопасности, подчеркнул Антонов. Он добавил, что Россия за 20 лет членства в ФАТФ многое сделала для «продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами» и создала «одну из самых передовых национальных «антиотмывочных» систем».
«Международному сообществу очевидно, что Вашингтон готов пожертвовать благополучием и стабильностью человечества ради банального и оголтелого сведения счетов с Россией», – указал посол.
Вчерашнее решение также прокомментировал глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. По его словам, оно выгодно западным странам и «прежде всего США».
«НАТО давно использует террористов по всему миру для решения своих геополитических задач, и ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
Днем ранее Росфинмониторинг назвал принятое на прошедшем пленарном заседании ФАТФ решение политизированным и безосновательным, которое «идет вразрез» с целями организации по защите финансовых систем и экономики от угроз. Там заявили, что российская «антиотмывочная» система продолжит работать в соответствии с действующим законодательством.
ФАТФ была учреждена в июле 1989 г. по решению стран «большой семерки» в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 г. — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.