Антонов назвал решение о приостановке членства России в ФАТФ опасным шагом

Любого члена ФАТФ можно «выдавить» из организации «в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона», лишив возможности вносить вклад в общие усилия по обеспечению международной безопасности, подчеркнул Антонов. Он добавил, что Россия за 20 лет членства в ФАТФ многое сделала для «продвижения эффективных стандартов в области борьбы с криминальными доходами» и создала «одну из самых передовых национальных «антиотмывочных» систем».