Путин повысил порог контроля за финансовыми операциями
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 600 000 руб. до 1 млн руб. предельную сумму операций, которые подпадают под обязательный контроль, следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации. При сделках с недвижимостью этот порог повысили с 3 до 5 млн руб.
Предложение поднять пороговые суммы по контролю за финансовыми операциями поступило от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в мае этого года. По ее словам, действовавшие суммы были «установлены очень давно и во многом уже потеряли актуальность».
Порог в 600 000 руб. был установлен в рамках «антиотмывочного» закона, который вступил в силу в 2002 г. С тех пор эта сумма не изменялась, хотя несколько раз банки предлагали повысить ее. Согласно законодательству, обязательному контролю подлежат снятие и зачисление средств на счет организации, покупка или продажа валюты, покупка ценных бумаг, внесение средств в уставный капитал компании. С 2021 г. банки должны контролировать подобные операции с наличными на 600 000 руб., почтовые переводы на сумму более 100 000 руб. и возврат средств со счетов операторов связи на такую же сумму.
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