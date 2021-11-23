ЦБ предложил повысить сумму контролируемых Росфинмониторингом операций

Ясинский добавил, что максимальная сумма не менялась на протяжении 20 лет. То, что было не обременительно для банков в 2001 г., сейчас ведет к избыточной нагрузке, сказал директор департамента. Он не назвал конкретный размер повышения, но отметил, что оно может быть незначительным.