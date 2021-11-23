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Финансы

ЦБ предложил повысить сумму контролируемых Росфинмониторингом операций

Ведомости

Максимальную сумму банковских операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, необходимо увеличить с текущих 600 000 руб., заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в ходе онлайн-конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

«Я считаю, что настал тот момент, когда эту дискуссию можно продолжить», — приводятся его слова на сайте АРБ. «Нужно продолжать уже более такую глубокую дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку», — добавил он. 

По словам Ясинского, это необходимо для снижения нагрузки на банки. Сейчас им можно дать возможность оптимизировать процессы там, где это не критично для эффективности борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, полагает представитель регулятора.

Ясинский добавил, что максимальная сумма не менялась на протяжении 20 лет. То, что было не обременительно для банков в 2001 г., сейчас ведет к избыточной нагрузке, сказал директор департамента. Он не назвал конкретный размер повышения, но отметил, что оно может быть незначительным. 

Сейчас Росфинмониторинг следит за операциями на сумму более 600 000 руб., но не за всеми, а только теми, что соответствуют определенным критериям. Например, контролируются операции с наличными (от снятия и зачисления на счет до покупки или продажи иностранной валюты, ценных бумаг), открытие вкладов на третьих лиц, переводы денег компанией по поручению клиента. 

Ясинский предлагал увеличить пороговую сумму операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга, еще в 2019 г. Однако, в самом ведомстве инициативу не поддержали. Так, представитель Росфинмониторинга заявил «Ведомостям», что текущий размер является оптимальным и совершенствовать надо критерии операций, которые подлежат контролю. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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