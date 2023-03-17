МИД России включил в «стоп-лист» еще 23 гражданина Великобритании

Въезд в Россию закрыт, в частности, для офицеров ВС Великобритании, которые занимались подготовкой на территории страны украинских военнослужащих после начала СВО. Ограничения также коснулись руководства корпорации Zinc Network, которая, как утверждается, ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, которые имеют отличную от общепринятой на Западе точку зрения о событиях на Украине.