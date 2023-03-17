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МИД России включил в «стоп-лист» еще 23 гражданина Великобритании

Ведомости

МИД России расширил санкции против Великобритании, включив дополнительно в «стоп-лист» 23 человека, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека)», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Въезд в Россию закрыт, в частности, для офицеров ВС Великобритании, которые занимались подготовкой на территории страны украинских военнослужащих после начала СВО. Ограничения также коснулись руководства корпорации Zinc Network, которая, как утверждается, ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, которые имеют отличную от общепринятой на Западе точку зрения о событиях на Украине.

Санкции введены также против некоторых судей и должностных лиц британской пенитенциарной системы, замешанных в притеснении независимых журналистов.

Ранее в январе МИД включил в «стоп-лист» 36 человек, включая членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Великобритании. До этого, в сентябре, Москвы ввела персональные санкции против 30 руководителей британских пиар-компаний, которые продвигают антироссийскую информационную повестку, а также представителей оборонного лобби страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных