Песков: Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах в 2024 году
Председатель КНР Си Цзиньпин не говорил о том, что президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в 2024 г., уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он выразил уверенность, что граждане России поддержат Путина – и эту уверенность можно только разделить, добавил представитель Кремля.
«Председатель Си [Цзиньпин] не говорил, что Путин будет участвовать в выборах. Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность», – сказал Песков.
В ходе сегодняшней встречи Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на предстоящих выборах.
20 марта в Кремле проходит неформальная встреча лидеров России и Китая. На 21 марта намечен основной день государственного визита председателя КНР, в который состоятся переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание документов и заявления для СМИ.
Си Цзиньпин прилетел в Москву сегодня около 13:00 мск и остановился в одном из отелей китайской сети. Он пробудет с визитом в Москве до 22 марта. После приземления в Москве он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками».
Президентские выборы запланированы на 2024 г. 20 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК уже начал к ним подготовку. После Песков, комментируя возможность участия Путина в президентской гонке 2024 г., подчеркнул, что глава государства пока «никаких заявлений на этот счет не делал». После обращения президента к Федеральному собранию он сообщил, что не знает о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление.
В начале ноября 2022 г. Песков говорил, что Путин еще не решил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 г. Он был избран президентом России в четвертый раз 7 мая 2018 г.