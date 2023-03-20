Газета
Политика

Песков: Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах в 2024 году

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин не говорил о том, что президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в 2024 г., уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он выразил уверенность, что граждане России поддержат Путина – и эту уверенность можно только разделить, добавил представитель Кремля.

«Председатель Си [Цзиньпин] не говорил, что Путин будет участвовать в выборах. Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность», – сказал Песков.

В ходе сегодняшней встречи Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на предстоящих выборах.

20 марта в Кремле проходит неформальная встреча лидеров России и Китая. На 21 марта намечен основной день государственного визита председателя КНР, в который состоятся переговоры в узком и расширенном формате, а также подписание документов и заявления для СМИ. 

Си Цзиньпин прилетел в Москву сегодня около 13:00 мск и остановился в одном из отелей китайской сети. Он пробудет с визитом в Москве до 22 марта. После приземления в Москве он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». Си Цзиньпин подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны «горами и реками».

Президентские выборы запланированы на 2024 г. 20 января председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ЦИК уже начал к ним подготовку. После Песков, комментируя возможность участия Путина в президентской гонке 2024 г., подчеркнул, что глава государства пока «никаких заявлений на этот счет не делал». После обращения президента к Федеральному собранию он сообщил, что не знает о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление.

В начале ноября 2022 г. Песков говорил, что Путин еще не решил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 г. Он был избран президентом России в четвертый раз 7 мая 2018 г.

Ранее по теме: Путин сообщил об открытости России к переговорному процессу по Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных