В Госдуме сообщили о возобновлении прямых трансляций заседаний
Прямые трансляции заседаний Госдумы, за исключением обсуждения повестки, будут возобновлены. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
«Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в сети интернет. За исключением обсуждения повестки», – сказал он.
Ранее сегодня, 21 марта, замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к Володину с просьбой восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний палаты. По ее словам, сейчас ситуация стабилизировалась по сравнению с тем, что было в октябре 2022 г. «Сосредоточившись на безопасности, мы оставили, что называется, за кадром принципы открытости», – сказала Авксентьева (цит. по ТАСС).
Она отметила высокий уровень доверия к депутатскому корпусу, которое можно потерять, есть закрывать «законодательный процесс от общественных глаз» и не давать людям возможность «не опосредованно, напрямую наблюдать за процессом обсуждения важных для их жизни решений».
Онлайн-трансляции заседаний Госдумы были прекращены 18 октября 2022 г., поскольку тогда большая часть вопросов на повестке была связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, участвующих в спецоперации, а также с вопросами законодательного обеспечения помощи военнослужащим.