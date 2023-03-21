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В Госдуме сообщили о возобновлении прямых трансляций заседаний

Ведомости

Прямые трансляции заседаний Госдумы, за исключением обсуждения повестки, будут возобновлены. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. 

«Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в сети интернет. За исключением обсуждения повестки», – сказал он.

Ранее сегодня, 21 марта, замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к Володину с просьбой восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний палаты. По ее словам, сейчас ситуация стабилизировалась по сравнению с тем, что было в октябре 2022 г. «Сосредоточившись на безопасности, мы оставили, что называется, за кадром принципы открытости», – сказала Авксентьева (цит. по ТАСС). 

Она отметила высокий уровень доверия к депутатскому корпусу, которое можно потерять, есть закрывать «законодательный процесс от общественных глаз» и не давать людям возможность «не опосредованно, напрямую наблюдать за процессом обсуждения важных для их жизни решений». 

Онлайн-трансляции заседаний Госдумы были прекращены 18 октября 2022 г., поскольку тогда большая часть вопросов на повестке была связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, участвующих в спецоперации, а также  с вопросами законодательного обеспечения помощи военнослужащим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных