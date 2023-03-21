В Госдуме сообщили о возобновлении прямых трансляций заседаний

Ранее сегодня, 21 марта, замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к Володину с просьбой восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний палаты. По ее словам, сейчас ситуация стабилизировалась по сравнению с тем, что было в октябре 2022 г. «Сосредоточившись на безопасности, мы оставили, что называется, за кадром принципы открытости», – сказала Авксентьева (цит. по ТАСС).