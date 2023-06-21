Газета
Политика

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в районе Феодосии

Ведомости

Движение поездов остановлено в районе Феодосии из-за повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет», – написал он, не уточнив причины произошедшего. 

По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички, пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка были отправлены автобусами.

Позже Крючков сообщил, что движение на перегоне восстановлено, в 10:40 прошел первый поезд.

Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму в этом месяце. В частности, 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а проблемы пообещали устранить через 3-4 часа. Тогда Аксенов также не назвал причину произошедшего. Telegram-канал Baza после происшествия писал, что днем перед железнодорожным составом произошел взрыв, машинист успел применить экстренное торможение. В результате никто не пострадал.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных