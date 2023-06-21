Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в районе Феодосии
Движение поездов остановлено в районе Феодосии из-за повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет», – написал он, не уточнив причины произошедшего.
По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в результате повреждения полотна были отменены две утренние электрички, пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка были отправлены автобусами.
Позже Крючков сообщил, что движение на перегоне восстановлено, в 10:40 прошел первый поезд.
Это не первый случай повреждения железной дороги в Крыму в этом месяце. В частности, 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а проблемы пообещали устранить через 3-4 часа. Тогда Аксенов также не назвал причину произошедшего. Telegram-канал Baza после происшествия писал, что днем перед железнодорожным составом произошел взрыв, машинист успел применить экстренное торможение. В результате никто не пострадал.