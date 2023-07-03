Газета
Политика

Песков не стал комментировать данные Киселева о финансировании Пригожина

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные ведущего Дмитрия Киселева о якобы полученных ЧВК «Вагнер» и компанией «Конкорд» от государства 1,7 трлн руб. 

«Это я тоже оставлю без комментариев. Это нужно обращаться к Киселеву, к авторам программы», – сказал представитель Кремля.

2 июля Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил, что «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в рамках заключенных с государством контрактов получила более 858 млрд руб., а холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 млрд руб. За какой срок бизнесмен якобы получил эти деньги, телеведущий не уточнил.

Ранее по теме: Опубликован конец обращения Путина из-за мятежа 26 июня

27 июня президент России Владимир Путин во время встречи с военными сообщил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – за год власти заплатили военной компании свыше 86 млрд руб. Тогда он уточнил, что в эту сумму входило денежное содержание, стимулирующие выплаты, а также, дополнительно, страховые выплаты в размере 110,17 млрд руб.

«При этом, собственник компании “Конкорд” [холдинг Евгения Пригожина] через “Военторг” <...> заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд руб.», – отмечал президент.

Ранее по теме: Связанное с Пригожиным издание «РИА ФАН» объявило о прекращении работы

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Тогда «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону, после чего анонсировали продвижение войск в сторону Москвы. За день до этих событий Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям компании, обвинив в этом армию. Позже ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.

Вечером того же дня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена позже было прекращено.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных