Песков не стал комментировать данные Киселева о финансировании Пригожина

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Тогда «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону, после чего анонсировали продвижение войск в сторону Москвы. За день до этих событий Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям компании, обвинив в этом армию. Позже ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.