Песков не стал комментировать данные Киселева о финансировании Пригожина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные ведущего Дмитрия Киселева о якобы полученных ЧВК «Вагнер» и компанией «Конкорд» от государства 1,7 трлн руб.
«Это я тоже оставлю без комментариев. Это нужно обращаться к Киселеву, к авторам программы», – сказал представитель Кремля.
2 июля Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил, что «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в рамках заключенных с государством контрактов получила более 858 млрд руб., а холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 млрд руб. За какой срок бизнесмен якобы получил эти деньги, телеведущий не уточнил.
27 июня президент России Владимир Путин во время встречи с военными сообщил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством – за год власти заплатили военной компании свыше 86 млрд руб. Тогда он уточнил, что в эту сумму входило денежное содержание, стимулирующие выплаты, а также, дополнительно, страховые выплаты в размере 110,17 млрд руб.
«При этом, собственник компании “Конкорд” [холдинг Евгения Пригожина] через “Военторг” <...> заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд руб.», – отмечал президент.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Тогда «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону, после чего анонсировали продвижение войск в сторону Москвы. За день до этих событий Пригожин заявил об ударе по тыловым лагерям компании, обвинив в этом армию. Позже ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
Вечером того же дня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена позже было прекращено.