Столтенберг: победа России в конфликте ослабит НАТО
Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то это станет трагедией для Киева, а также сделает НАТО более уязвимым. Об этом заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция которой велась в YouTube.
«Если президент (России Владимир) Путин выиграет, то это будет трагедией для Украины, но это будет опасно и для нас, это сделает нас более уязвимыми», – заявил Столтенберг.
Поэтому странам НАТО важно продолжать оказывать помощь Киеву, отметил он.
Генсек альянса также заявил, что Россия была против каждого расширения НАТО, но не ей решать, какие страны могут войти в военный блок, а какие – нет, добавил Столтенберг.
В первый день саммита, 11 июля, страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока, отметил Столтенберг. Генсек альянса заявил, что предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО – списку политических, экономических и военных требований, обязательных к выполнению кандидатами в организацию с 1999 г. Для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что альянс обманул СССР и не выполнил данное ему обещание не расширяться на восток. Глава государства обратил внимание на то, что в состав НАТО уже вошли Польша, Румыния и страны Прибалтики — одни из самых близких соседей России по территориальному расположению.