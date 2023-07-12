Столтенберг: победа России в конфликте ослабит НАТО

В первый день саммита, 11 июля, страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока, отметил Столтенберг. Генсек альянса заявил, что предложил отменить для Украины требования о плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО – списку политических, экономических и военных требований, обязательных к выполнению кандидатами в организацию с 1999 г. Для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения.