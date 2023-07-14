Первое слушание по делу о водной блокаде Крыма состоится 31 июля
Первое слушание по делу о водной блокаде Украиной Крыма пройдет 31 июля в Арбитражном суде республики. Об этом сообщил глава парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
«На нем планируется рассмотреть вопрос привлечения к участию в процессе в качестве третьих лиц, в том числе Государственного Совета Республики Крым. Затем, предварительно – в сентябре, дело планируется рассмотреть по существу», – написал он.
Константинов также заявил о составлении иска для компаний, которые понесли убытки из-за водной блокады. В частности, речь идет о Крымском содовом заводе, заводе «Титан» и др. Кроме того, проекты типовых исковых заявление готовятся для индивидуальных предпринимателей, которые тоже пострадали из-за действий Киева. Работу планируется завершить до конца июля, уточнил чиновник.
Глава крымского парламента заявил, что власти «до копейки посчитают» ущерб, нанесенный Крыму и жителям полуострова Украиной в результате водной блокады. Константинов подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы взыскать с Киева компенсацию.
3 июля Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Если же к иску присоединятся частные организации и ИП, то сумма ущерба может превысить 1 трлн руб.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.
В 2021 г. следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ст. 358 УК РФ (экоцид) по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. 24 февраля 2022 г., в день начала спецоперации России на Украине, Минобороны РФ сообщило о разблокировке Северо-Крымского канала.