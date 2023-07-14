Первое слушание по делу о водной блокаде Крыма состоится 31 июля

Константинов также заявил о составлении иска для компаний, которые понесли убытки из-за водной блокады. В частности, речь идет о Крымском содовом заводе, заводе «Титан» и др. Кроме того, проекты типовых исковых заявление готовятся для индивидуальных предпринимателей, которые тоже пострадали из-за действий Киева. Работу планируется завершить до конца июля, уточнил чиновник.