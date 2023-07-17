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Белоруссия ратифицировала соглашение о создании учебно-боевых центров с Россией

Ведомости

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

«Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», – пояснили в представительстве.

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10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 

К концу того же месяца Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран. Тогда глава республики также уполномочил минобороны страны проводить переговоры с российской стороной по данному соглашению, внося в него изменения, не имеющие принципиального значения. При достижении договоренностей двух сторон минобороны уполномочено его подписать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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