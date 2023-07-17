Белоруссия ратифицировала соглашение о создании учебно-боевых центров с Россией

К концу того же месяца Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран. Тогда глава республики также уполномочил минобороны страны проводить переговоры с российской стороной по данному соглашению, внося в него изменения, не имеющие принципиального значения. При достижении договоренностей двух сторон минобороны уполномочено его подписать.