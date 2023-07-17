Белоруссия ратифицировала соглашение о создании учебно-боевых центров с Россией
Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.
«Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», – пояснили в представительстве.
10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
К концу того же месяца Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран. Тогда глава республики также уполномочил минобороны страны проводить переговоры с российской стороной по данному соглашению, внося в него изменения, не имеющие принципиального значения. При достижении договоренностей двух сторон минобороны уполномочено его подписать.