ФСБ задержала подорвавшего газопровод в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который в июне по заданию украинских спецслужб подорвал газопровод в крымском поселке Кореиз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
По информации ФСБ, подрыв газопровода произошел 23 июня. Задержанный совершил преступление с помощью самодельного взрывного устройства, которое было передано ему через тайник. Уточняется, что мужчина был завербован в июне 2022 г. в Павлограде Днепропетровской области, где он прошел разведывательно-диверсионную подготовку. После этого его направили в Крым.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и по факту незаконного хранения взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Задержанный дал признательные показания. Максимальное наказание по статье о теракте предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
23 июня в Крыму сообщили о повреждении газопровода в прибрежном поселке Кореиз к юго-западу от Ялты. Причины произошедшего не уточнялись. В результате без газа остались около 500 абонентов. В течение дня газопровод был восстановлен.