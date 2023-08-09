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ФСБ задержала подорвавшего газопровод в Крыму

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который в июне по заданию украинских спецслужб подорвал газопровод в крымском поселке Кореиз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). 

По информации ФСБ, подрыв газопровода произошел 23 июня. Задержанный совершил преступление с помощью самодельного взрывного устройства, которое было передано ему через тайник. Уточняется, что мужчина был завербован в июне 2022 г. в Павлограде Днепропетровской области, где он прошел разведывательно-диверсионную подготовку. После этого его направили в Крым.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и по факту незаконного хранения взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Задержанный дал признательные показания. Максимальное наказание по статье о теракте предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

23 июня в Крыму сообщили о повреждении газопровода в прибрежном поселке Кореиз к юго-западу от Ялты. Причины произошедшего не уточнялись. В результате без газа остались около 500 абонентов. В течение дня газопровод был восстановлен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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