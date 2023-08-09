ФСБ задержала подорвавшего газопровод в Крыму

По информации ФСБ, подрыв газопровода произошел 23 июня. Задержанный совершил преступление с помощью самодельного взрывного устройства, которое было передано ему через тайник. Уточняется, что мужчина был завербован в июне 2022 г. в Павлограде Днепропетровской области, где он прошел разведывательно-диверсионную подготовку. После этого его направили в Крым.